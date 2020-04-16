Bankalar koronavirüs desteklerini açıklıyor! Ödemeler ertelenecek...

Koronavirüsün olumsuz etkileri ne yazık ki yalnızca insan sağlığını değil, ülke ekonomilerini de birer birer etkiliyor. İşletmeler virüsün halk arasında yayılmasını engellemek için devletin yayınladığı genelgeler ile kapatıldığından ekonomik faaliyetler de sekteye uğruyor. Bu durumdan en çok etkilenen küçük üreticiler ve bireylerin desteklenmesi için kapsamlı bir "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" hazırlandı. 100 milyar TL büyüklüğündeki bu paket sayesinde bankaların pek çoğu destekleyici paketler açıklamaya başladı. Kredilerin ana parası ile faizinin ertelenmesi ve kredi yapılandırma desteği, koronavirüs detekleri arasında bulunuyor.

ZİRAAT BANKASI'NIN KORONAVİRÜS DESTEKLERİ

Mart ayı içerisinde kredisinin ana para ve faizini ödeyemeyen ticari ve bireysel müşterilerin ödemeleri ertelenebilir.

Ticari firmaların kredileri 6 ay ödemesiz dönem ile yapılandırılabilir. Turizm sektöründe faaliyet gösteren firmaların ise kredileri 12 aya kadar ödemesiz olarak yapılandırılabilir.

Maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan yapan firmalar maaş verdikleri kişi sayısını azaltmamak kaydıyla 3 aylık toplam maaş gideri kadar ek kredi limiti talep edebilir.

Keşidecisinin Ziraat Bankası olduğu çeklerin ödemesinde ek nakdi kredi limiti tahsis edilebilir.

Ticari müşterilere ait DBS (doğrudan borçlandırma sistemi) limiti ve kurumsal kredi kartı limitinde artışa gidilebilir.

HALKBANK'IN KORONAVİRÜS DESTEKLERİ

Mart ayında kredi ana para ve faizini ödeyemeyen kişiler ve işletmeler ödeme ertelemesi talep edebilir.

-Ticari ve bireysel müşteriler 6 aya kadar geri ödemesiz döneme sahip olacak şekilde kredi yapılandırması talep edebilir. Bu durum turizm turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalar için 12 aylık bir geri ödemesiz dönem olacak şekilde geçerlidir.

-Ticari ve bireysel müşteriler 6 aya kadar geri ödemesiz döneme sahip olacak şekilde kredi yapılandırması talep edebilir. Bu durum turizm turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalar için 12 aylık bir geri ödemesiz dönem olacak şekilde geçerlidir. Esnaflar nisan, mayıs ve haziran ayındaki kredi geri ödemesi için 3 ay faizsiz bir şekilde erteleme talep edebilir.

DBS ve kurumsal kredi kartı limitleri işletme sermayesi ihtiyacı için arttırılabilir.

Şubat ayı sonundan itibaren işten çıkarma yapılmaması koşuluyla maaş ödemesini Halkbank üzerinden yapan firmalara 3 aylık toplam maaş gideri kadar kredi limiti tahsis edilebilir.

Halkbank'ın keşide ettiği çeklerin ödenmesi için firmaların genel kredi limiti arttırılabilir.

VAKIFBANK'IN KORONAVİRÜS DESTEKLERİ

30 Haziran'a kadar tüm kredi ana para ve faiz ödemelerinde esneklik sağlanacak.

İstihdama yönelik 3 aylık maaş ödemesi desteği için uzun vadeli nakdi kredi tahsis edilebilir.

Mevcut krediler geri ödemesiz dönem özellikli yeniden yapılandırmaya tabi tutulabilir.

Ulaşım ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere 12 ay geri ödemesiz kredi yapılandırma olanağı tanınabilir.

Bireysel kredilerin ana para ve faiz ödemeleri 3 ay ertelenebilir.

SGK ve vergi ödemelerinin desteklenmesi için 3 ay geri ödemesiz 12 ay vadeli nakdi kredi limiti tahsis edilebilir.

Vbanko adlı teminatlı çek ürünü sayesinde nakde olan ihtiyaç azaltılabilir ve firmalara maliyetsiz finansman yaratılabilir.

İŞ BANKASI'NIN KORONAVİRÜS DESTEKLERİ