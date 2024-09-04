Bankalar taksit sınırlandırması uygulamaya başladı...Alışveriş yaparken taksit seçeneği uygulaması rafa kalktı

Türkiye ekonomisi yüksek enflasyon ile mücadele ederken vatandaş ekonomik zorluklara rağmen ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kredi kartlarına yönelmişti. Kart kullanımlarının arttığı bu dönemde faiz oranlarındaki artışa rağmen kart kullanımlarının hız kesmeden devam ettiği bu süreçte Ekonomist Barış Soydan çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Soydan, isim vermeyerek özel bir bankanın şirket kartlarına taksit imkanının dün kaldırıldığını ifade ederek, "bireysel kartlarda taksit sayısını 2 ile sınırlandırdığı ve toptan taksit marka tanımlı firmaların hiç bir şekilde taksit yapamayacağı haberleri geliyor" şeklinde konuştu.

Soydan'ın X üzerinden paylaşımı şu şekilde:



"Talebi daha da baskılamaya devam: En büyük özel bankalardan birinin şirket kartlarına taksiti dün itibariyle kaldırdığı, bireysel kartlarda taksit sayısını 2 ile sınırlandırdığı ve toptan taksit marka tanımlı firmaların hiç bir şekilde taksit yapamayacağı haberleri geliyor"

"KART LİMİTLERİ DONDURABİLİYOR"

Mynet’e konuşan bankacılık kaynakları, “TL ticari kredi büyümesinde bankaların aylık sınırı bulunuyor. Sınıra yaklaşan bankalar kart limitlerini dondurabiliyor. Burada yaşanan da böyle bir durum. Ancak banka bazında ve aylık olarak değişebilecek bir durum” yorumunu yapıyorlar.