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Bankaların çalışma saatleri 2021... Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.04.2021 08:12 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınında son günlerdeki vaka sayısındaki artıştan dolayı 81 ilde yeni tedbirler alınmaya başlandı. Bu tedbirlerden birisi de bazı bankaların çalışma saatlerinin değişikliği oldu. 81 ilde bazı bankaların çalışma saatleri tüm şubelerini kapsayacak şekilde değiştirildi. İşte bankaların güncel çalışma saatleri...

Bankaların çalışma saatleri 2021... Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirlerde artış yaşanıyor. Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle alınan yeni tedbirler alınırken bankalar da mesai saatlerinde değişikliğe gitti. Bu nedenle çok sayıda vatandaş tarafından bankalar kaçta açılıyor sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bazı bankaların banka çalışma saatleri ile ilgili duyuru yaptığı ve değişikliğe gittiği görüldü. Şu ana kadar İş Bankası, HSBC, Ziraat, ING Bank, Denizbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA, QNB Finansbank ve Akbank hizmet saatlerinde değişikliğe gitti ve müşterilerine sosyal medya aracılığıyla duyurdu. Peki, bankalar saat kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor? İşte detaylar...

BAZI BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

Koronavirüs salgını ile ilgili olarak ülke genelinde alınan yeni tedbirlerlerin yanı sıra bazı bankaların açılış saatleri ve kapanış saatleri de değişti. Bankalar bilgilendirme mesajları ve internet sitelerindeki duyurularıyla müşterilerine yaptıkları değişiklik konusunda bilgi verdi.

denizbank

DENİZBANK'IN ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbankası'ndan çalışma saatlerine ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Degerli Musterimiz, sizlerin ve calisanlarimizin sagligini korumak amaciyla, 12 Nisan Pazartesi itibariyla subelerimizdeki mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 olarak degismistir. Bankacilik islemlerinizi internet subemiz, MobilDeniz, DenizKartim ve fastPay uygulamalarimizdan veya ATM'lerimizden gerceklestirebilirsiniz. Saglikli gunler dileriz."

iş bankası

İŞ BANKASI'NIN ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası'ndan çalışma saatlerine ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."

ziraatbankasi

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sunuyordu. Yapılan son açıklamayla birlikte Ziraat Bankası çalışma saatleri 4 Mart 2021 tarihinden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.

Garanti Bankası

GARANTİ BBVA'NIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA'dan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama: Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz.

hsbc

HSBC GÜNCEL ÇALIŞMA SAATLERİ

HSBC tarafından yapılan açıklama şöyle:

HSBC, internet sitesinden yaptığı açıklamada "18 Ocak Pazartesi günü itibarıyla tüm şublerimiz hafta içi her gün 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasında müşteri ziyaretlerine açık olacaktır.

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YAPI KREDİ'NİN ÇALIŞMA SAATİ AÇIKLAMASI

Yapı Kredi'den de çalışma saatlerine ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, 'Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi.

QNB FİNANSBANK

QNB FİNANSBANK'IN ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi.

akbank

AKBANK'TAN ÇALIŞMA SAATİ AÇIKLAMASI

Akbank'tan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama: "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."

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