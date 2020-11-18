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Bankaların çalışma saatleri değişti! Hangi banka kaçta açılıyor?

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.11.2020 09:36 | Son Güncelleme

Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerle bazı bankalar İstanbul'da bulunan şubelerinin çalışma saatlerini değiştirdi.

Bankaların çalışma saatleri değişti! Hangi banka kaçta açılıyor?

Koronavirüs salgının sonbahar aylarıyla beraber tekrar artış göstermesiyle salgınla mücadelede yeni önlemler alınıyor.

Bazı kamu kuruluşlarının mesai saatlerinde değişiklik yapılırken bazı bankalar da İstanbul'da bulunan şubelerinde çalışma saatlerini yeniden düzenledi.

Bankaların İstanbul ilçelerindeki şubelerinin yeni çalışma saatleri şöyle:

QNB Finansbank 18.11.2020 tarihi itibariyla 10.00-12.30 ile 13.30-17.00 saatleri arasinda hizmet verecek.

İş Bankası 9 Kasım 2020 tarihi itibarıyla 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.

Akbank 18 Kasım'dan itibaren 10.00-12.30 ile 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak.

Garanti BBVA Bankası , 16 Kasim 2020 itibariyla 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 arasında hizmet vermeye başladı.

Yapıkredi Bankası ise 17 Kasım 2020 Salı günü itibarıyla 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Denizbank 19 Kasım 2020 Perşembe günü itibarıyla 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sadece 1 saat geç acılacak büyük değişiklik olmuş komik :)
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