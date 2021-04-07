Bankaların kredi faiz oranları belli oldu mu? İşte 2021 güncel banka kredi faiz oranları...

Araba veya ev gibi çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kredi kullanmayı planlayan vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarını merak etmeye başladı. Bankaların kredi faiz oranları bu sebeple en çok araştırdığı konular arasında geliyor. Peki özellikle ev ve araba sahibi olmak isteyenler tarafından çokça merak edilen bankaların kredi faiz oranları belli oldu mu?

BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI BELLİ OLDU MU? 2021 GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Ülke genelinde pandemi sebebiyle özellikle ihtiyaç kredilerine ilgi artarken, konut veya otomobil alımı için kredi kullanmak isteyenlerin sayısı da bir hayli artmış durumda. Kredi kullanımında en çok dikkat edilen konuların başında banka faiz oranları gelmekte. Bankaların kredi faiz oranları ne kadar yüksek olursa, geri ödenen ücret o kadar artarken, faiz oranı düştükçe geri ödenecek ücretin miktarı da azalıyor.

Akbank kredi faiz oranları

İhtiyaç kredisi: %2,00

Taşıt kredisi: %1,59

Konut kredisi: %1,41

Garanti BBVA kredi faiz oranları

İhtiyaç kredisi: %2,22

Taşıt kredisi: %1,65

Konut kredisi: %1,50

Halkbank kredi faiz oranları

İhtiyaç kredisi: %1,54

Taşıt kredisi: %1,54

Konut kredisi: %1,38