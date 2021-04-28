Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'den halka arz başvurusu

Yaklaşık 1.9 milyon abonesi olan Başkent Doğalgaz A.Ş halka arz için SPK'ya başvuruda bulundu. Torunlar Enerji bünyesinde faaliyet gösteren şirket halka arz başvurusu sonrası araştırılmaya başladı. İşte, detaylar...

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş'DEN HALKA ARZ BAŞVURUSU

2013 yılında 1.16 milyar dolar karşılığında özelleştirilen ve Torunlar Enerji bünyesinde faaliyet gösteren şirketin 2020 yılı cirosu 5 milyar TL.

Açıklamaya göre yaklaşık 1.9 milyon abonesi bulunan Başkent Doğalgaz, yıllık 3.6 milyar metreküp gaz dağıtım hacmine sahip. 2037 yılına kadar doğal gaz dağıtım lisansına sahip Başkentgaz'ın halka arzının Garanti BBVA Yatırım liderliğinde kurulacak konsorsiyum ile gerçekleştirilmesi planlanıyor.

