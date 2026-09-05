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Başkentin 8 aydaki ihracatı geçen yıla göre yüzde 20,7 artışla 12,2 milyar dolara ulaştı

Başkentin ocak-ağustostaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 yükselişle 12 milyar 156 milyon dolara çıktı.

Başkentin 8 aydaki ihracatı geçen yıla göre yüzde 20,7 artışla 12,2 milyar dolara ulaştı

Ankara Sanayi Odasından (ASO) yapılan yazılı açıklamaya göre başkentin ihracatı, bu yılın 8 ayında geçen senenin aynı dönemine kıyasla 2 milyar 85 milyon dolar arttı.

Böylelikle bu dönemdeki dış satım yüzde 20,7 yükselişle 12 milyar 156 milyon dolara ulaştı.

Ülke ihracatındaki payı yüzde 6,5'ten yüzde 7,5'e çıkan Ankara, en çok dış satım yapan üçüncü il oldu. Başkentin yıllıklandırılmış ihracatı 19,57 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Ankara'nın geçen ayki ihracatı 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 2,9 artışla 1 milyar 347 milyon dolara ulaştı. Böylece son üç yılın en yüksek ağustos ayı ihracatı gerçekleştirildi.

Ankaralı firmalar, ağustosta 168 ülkeye ihracat yaptı, ilk 10 pazarın toplam dış satımdaki payı yüzde 56,5 oldu.

BAŞKENTİN İHRACATINDA İLK SIRA ELEKTRİK-ELEKTRONİK SEKTÖRÜNÜN

Bu yılın 8 ayında elektrik-elektronik sektörü 1 milyar 513 milyon dolarla Ankara'nın ihracatında ilk sırada yer aldı. Sektörün ihracatı, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 82 arttı.

Bu sektörü, 1 milyar 294 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 1 milyar 218 milyon dolarla kimyevi maddeler, 1 milyar 157 milyon dolarla makine ve aksamları ve 1 milyar 50 milyon dolarla madencilik ürünleri izledi.

Ankara'nın ocak-ağustos döneminde en büyük ihracat pazarı 976,5 milyon dolarla ABD oldu. Bunu 885,4 milyon dolarla Slovakya, 861,9 milyon dolarla Ukrayna, 822 milyon dolarla Çin ve 768,1 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti. Aynı dönemde başkentten ihracatın yüzde 40,4'ü Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı.

"ÜLKEMİZ EKONOMİSİNE EN YÜKSEK KATKIYI SUNMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASO Başkanı Seyit Ardıç, Ankara'nın organize sanayi bölgeleri, üniversiteleri, AR-GE merkezleri ve nitelikli insan kaynağıyla güçlü ekosisteme sahip olduğunu belirtti.

Savunma sanayisinin kalbi Ankara'nın, yüksek teknolojili üretimdeki kabiliyetini her geçen gün geliştirdiğinin altını çizen Ardıç, şunları kaydetti:

"Ankara sanayisinin üretim gücü ve teknolojik yetkinliği, ihracattaki yükselişe de güçlü biçimde yansıyor. Hedefimiz, savunma sanayisinde yoğunlaşan yüksek teknoloji kapasitemizi sanayimizin geneline yaymak, ürünlerimizin katma değerini ve ihracatımızın birim değerini daha da artırmaktır. Firmalarımızın teknolojik dönüşümünü hızlandıran, uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştıran ve yeni işbirliklerine kapı açan projeler yürütüyoruz. Başkentimizin üretim ve ihracat gücünü büyüterek ülkemiz ekonomisine en yüksek katkıyı sunmak için kararlılıkla çalışıyoruz."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İhracat
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