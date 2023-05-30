Başvuru için son 3 gün! İstanbul'a yeni sosyal konut projesi: İşte merak edilen 20 soru ve cevabı

Emlak Konut ile Türk Hava Yolları, İstanbul Yeni Havalimanı’na 10 dakika ulaşım mesafesindeki Arnavutköy’de 2,5 milyon metrekare alan üzerinde, yeni bir proje hayata geçiriyor. Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul’da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunuluyor.
İşte başvuru süreci 2 Haziran'da sona erecek proje ile ilgili merak edilen 20 soru ve cevabı:
Kampanyaya sadece İstanbul’da ikamet eden (18 Mayıs 2023 ve öncesi) ve ilk evini alacak vatandaşlarımız başvuru yapabilecek.
Kura başvuru ücreti alınmayacak.
Konut bedelinin en az yüzde 20’si peşin alınacak. Vatandaşlar isterse peşinat oranını arttırabilecek.
18 yaş üstü, İstanbul’da ikamet eden ve ilk evini alacak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.
Kampanyaya başvuracak kişi son 1 yıl içinde İstanbul'da konut satışı yapmamış olmalı.
Kampanyaya başvuracak kişilerin Emlak Konut ve TOKİ’de devam eden (konut alımı için) satış vadi sözleşmesinin olmaması ve son 1 yıl içerisinde sözleşme devri yapmamış olması gerekiyor.
Hanede eşlerden birinin üzerinde konut varsa kampanyadan yararlanamayacak. Ancak, hanede 18 yaşını geçmiş bir genç var ve üzerinde konut yok ise genç kategorisinden genç adına başvuru yapılabilecek.
Aynı aileden eşlerden sadece 1 tanesi müracaat edebilir. Eğer eşler ayrı ayrı başvuru yapmış ise eşlerden sadece bir tanesinin başvurusu geçerli sayılacak.
Veraset yoluyla veya satın alma yöntemiyle yüzde 50 ve altı hisseli konuta sahip olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.
Proje toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlara yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere yüzde 20 kontenjan ayrılacak.
Genç kategorisi 18-30 yaş ve 18.05.2005 - 19.05.1993 tarih aralığını kapsıyor.
Kuradan ev sahibi olan vatandaşları 5 sene boyunca satış işlemi yapamayacak.
Kura sonucunda hak sahipliği kazanan kişiler yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ile ödemelerini Emlak Konut’a yapacaklar.
Ödemeler sözleşme imzalanma tarihini takip eden aydan itibaren başlayacak.
İlk yıl için taksitler 3+1 daireler için 15.000 TL, 2+1 daireler için 10.000 TL, 1+1 daireler içinse 7.500 TL’dir.
Herhangi bir kategori ve daire tipi seçilerek başvuru yaptıktan sonra, başka bir kategori veya daire tipi ile değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, Emlak Konut Online İşlemler, "Kura İşlemleri" ekranından 2 Haziran 2023 mesai saati bitimine kadar değişiklik yapılabilir.
Kura başvuruları Emlak Konut Online İşlemler, "Kura İşlemleri" ekranından iptal edilebilir.
Kura çekilişi Şirket tarafından müracaatlar tamamlandıktan sonra belirlenecek ve internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapılacak.
Başvuru şartlarında engelli kategorisinden başvuru yapılabilmesi için en az yüzde 40 engelli olunması gerekiyor. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına Engelli kategorisinden başvuru yapabilecek. 18 yaşından büyük kısıtlı olan engelliler vasi/velileri aracılığı ile başvuru yapacaklar. Bu konuda vasilik kararında hüküm bulunmalı (borçlandırma işlemlerine, konut alım işlemlerine yönelik) veya vasilik makamı olan mahkemeden uygunluk yazısı getirilmeli.
Sadece bu kategoride yaş sınırı yok. Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılabilir.