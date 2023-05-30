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Başvuru için son 3 gün! İstanbul'a yeni sosyal konut projesi: İşte merak edilen 20 soru ve cevabı

30.05.2023 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi 'İlk Evim, İlk İşyerim' ve 'Yeni Evim' kampanyalarının ardından şimdi de İstanbul’da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla yeni bir kampanya daha hayata geçiyor. Başvuru süreci 2 Haziran'da sona erecek “Yenişehir Evleri Arnavutköy” Projesinde yüzde 20 peşinat ve 120 ay vade kolaylığı sağlanacak. İşte projeyle ilgili merak edilen 20 soru ve cevabı...

Başvuru için son 3 gün! İstanbul'a yeni sosyal konut projesi: İşte merak edilen 20 soru ve cevabı

Emlak Konut ile Türk Hava Yolları, İstanbul Yeni Havalimanı’na 10 dakika ulaşım mesafesindeki Arnavutköy’de 2,5 milyon metrekare alan üzerinde, yeni bir proje hayata geçiriyor. Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul’da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunuluyor.

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İşte başvuru süreci 2 Haziran'da sona erecek proje ile ilgili merak edilen 20 soru ve cevabı:

KAMPANYAYA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Kampanyaya sadece İstanbul’da ikamet eden (18 Mayıs 2023 ve öncesi) ve ilk evini alacak vatandaşlarımız başvuru yapabilecek.

KURA BAŞVURUSU İÇİN ÜCRET TALEP EDİLİYOR MU?

Kura başvuru ücreti alınmayacak.

PEŞİNAT ÖDENECEK Mİ?

Konut bedelinin en az yüzde 20’si peşin alınacak. Vatandaşlar isterse peşinat oranını arttırabilecek.

PROJEDE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

18 yaş üstü, İstanbul’da ikamet eden ve ilk evini alacak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.

SON BİR YIL İÇERİSİNDE İSTANBUL'DA KONUT SATIŞI YAPAN BİR KİŞİ BU KAMPANYAYA BAŞVURABİLİR Mİ?

Kampanyaya başvuracak kişi son 1 yıl içinde İstanbul'da konut satışı yapmamış olmalı.

EMLAK KONUT VEYA TOKİ'DE MEVCUT BİR KONUT SÖZLEŞMESİ OLAN KİŞİLER KAMPANYAYA KATILABİLİR Mİ?

Kampanyaya başvuracak kişilerin Emlak Konut ve TOKİ’de devam eden (konut alımı için) satış vadi sözleşmesinin olmaması ve son 1 yıl içerisinde sözleşme devri yapmamış olması gerekiyor.

HANEDE EŞLERDEN BİRİNİN KONUTU OLMASI HALİNDE BAŞVURU YAPILABİLECEK Mİ?

Hanede eşlerden birinin üzerinde konut varsa kampanyadan yararlanamayacak. Ancak, hanede 18 yaşını geçmiş bir genç var ve üzerinde konut yok ise genç kategorisinden genç adına başvuru yapılabilecek.

HANE HALKINDAN EŞLER (KARI-KOCA) AYRI AYRI MÜRACAAT EDEBİLİR Mİ?

Aynı aileden eşlerden sadece 1 tanesi müracaat edebilir. Eğer eşler ayrı ayrı başvuru yapmış ise eşlerden sadece bir tanesinin başvurusu geçerli sayılacak.

VERASET YOLUYLA EV SAHİBİ OLAN BİR KİŞİ KAMPANYAYA BAŞVURABİLİR Mİ?

Veraset yoluyla veya satın alma yöntemiyle yüzde 50 ve altı hisseli konuta sahip olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.

PROJEDEKİ TOPLAM KONUT SAYISININ NE KADARI GENÇLERE, ENGELLİ VATANDAŞLARA, ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA AYRILMIŞTIR?

Proje toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlara yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere yüzde 20 kontenjan ayrılacak.

GENÇ KATEGORİSİ HANGİ YAŞ ARALIĞINI KAPSIYOR?

Genç kategorisi 18-30 yaş ve 18.05.2005 - 19.05.1993 tarih aralığını kapsıyor.

KURADAN EV SAHİBİ OLAN KİŞİLER, EVLERİNİ SATABİLECEKLER Mİ?

Kuradan ev sahibi olan vatandaşları 5 sene boyunca satış işlemi yapamayacak.

KURA SONUCU HAK SAHİPLİĞİ KAZANAN KİŞİLER HANGİ KOŞULLARDA ÖDEME YAPACAKLAR?

Kura sonucunda hak sahipliği kazanan kişiler yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ile ödemelerini Emlak Konut’a yapacaklar.

KAMPANYA KAPSAMINDA HAK SAHİPLİĞİ KAZANAN KİŞİLER ÖDEMELERE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ödemeler sözleşme imzalanma tarihini takip eden aydan itibaren başlayacak.

İLK YIL İÇİN BELİRLENEN TAKSİT TUTARLARI NEDİR?

İlk yıl için taksitler 3+1 daireler için 15.000 TL, 2+1 daireler için 10.000 TL, 1+1 daireler içinse 7.500 TL’dir.

BAŞVURU SÜRECİNDE YAPILAN BAŞVURU KATEGORİSİ VE DAİRE TİPİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Herhangi bir kategori ve daire tipi seçilerek başvuru yaptıktan sonra, başka bir kategori veya daire tipi ile değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, Emlak Konut Online İşlemler, "Kura İşlemleri" ekranından 2 Haziran 2023 mesai saati bitimine kadar değişiklik yapılabilir.

KURA BAŞVURUSU İPTAL EDİLEBİLİYOR MU?

Kura başvuruları Emlak Konut Online İşlemler, "Kura İşlemleri" ekranından iptal edilebilir.

KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kura çekilişi Şirket tarafından müracaatlar tamamlandıktan sonra belirlenecek ve internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapılacak.

ENGELLİ VE KISITLI KİŞİLERİN BAŞVURU NASIL OLACAK?

Başvuru şartlarında engelli kategorisinden başvuru yapılabilmesi için en az yüzde 40 engelli olunması gerekiyor. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına Engelli kategorisinden başvuru yapabilecek. 18 yaşından büyük kısıtlı olan engelliler vasi/velileri aracılığı ile başvuru yapacaklar. Bu konuda vasilik kararında hüküm bulunmalı (borçlandırma işlemlerine, konut alım işlemlerine yönelik) veya vasilik makamı olan mahkemeden uygunluk yazısı getirilmeli.

ŞEHİT YAKINLARI KATEGORİSİNDE BAŞVURU SAYISI VE YAŞ SINIRI VAR MI?

Sadece bu kategoride yaş sınırı yok. Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılabilir.


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İstanbul konut

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