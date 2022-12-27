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Başvuru için uzun kuyruklar olmuştu! Bakan duyurdu: Süre uzatılabilir

27.12.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın dijital kimliklendirme projesi kapsamında 1 Ocak'a kadar evcil kedi ve köpeklere çip taktırma uygulaması gündemdeydi. Evde yaşayan kedi, köpek ve gelinciğe çip taktırmak isteyen hayvan sahipleri ise il müdürlüklerinde yoğunluk oluşturmuştu. Sürenin uzatılmasıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den açıklama geldi. Yasa gereği yıl sonuna kadar evcil hayvanına çip taktırmayan kişilere 3642 lira idari para cezası uygulanacak.

Başvuru için uzun kuyruklar olmuştu! Bakan duyurdu: Süre uzatılabilir

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, evcil hayvanlara mikroçip uygulamasında son gün olan 31 Aralık tarihinin uzatılmasıyla ilgili değerlendirmeler yapılacağını, süre uzama durumunun olabileceğini kaydetti.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hayvanlara ilişkin barınak hizmetinin İstanbul’da yürütüldüğünü hatırlatan Kirişci, İstanbul’un 39 ilçesine barınakların kurulumuyla ilgili yazının gönderildiğini, ilçelerin kendi değerlendirmesini yapacağını ifade etti.

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Kirişci, hem Anadolu hem de Avrupa Yakasında barınakla ilgili yerlerin hazır olduğunu belirterek, istendiğinde hazırlanan yerlerin valilik koordinasyonunda belediyelere tahsis edileceğini söyledi.

'RAKAMLARA GÖRE DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Evcil hayvanların kimliklendirilmesi projesinde 31 Aralık'a kadar çip taktırma zorunluluğu nedeniyle yoğunluklar olduğu ve sürenin uzatılma ihtimali sorulan Bakan Kirişci, "Bir bakacağız ona; yani şu ana kadar ki rakamların genel gidişatına da bakarak değerlendireceğiz, olabilir" dedi.

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'3 BİN 642 LİRA PARA CEZASI VAR'

Evcil köpek, kedi ve gelinciklerin 31 Aralık'a kadar 'Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne kaydedilmesi gerekiyor. Çip taktırmayanlara 3 bin 642 lira para cezası uygulanacak.


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Anahtar Kelimeler:
Vahit Kirişci evcil hayvan Çip

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