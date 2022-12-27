Başvuru için uzun kuyruklar olmuştu! Bakan duyurdu: Süre uzatılabilir

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, evcil hayvanlara mikroçip uygulamasında son gün olan 31 Aralık tarihinin uzatılmasıyla ilgili değerlendirmeler yapılacağını, süre uzama durumunun olabileceğini kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hayvanlara ilişkin barınak hizmetinin İstanbul’da yürütüldüğünü hatırlatan Kirişci, İstanbul’un 39 ilçesine barınakların kurulumuyla ilgili yazının gönderildiğini, ilçelerin kendi değerlendirmesini yapacağını ifade etti.

Kirişci, hem Anadolu hem de Avrupa Yakasında barınakla ilgili yerlerin hazır olduğunu belirterek, istendiğinde hazırlanan yerlerin valilik koordinasyonunda belediyelere tahsis edileceğini söyledi.

'RAKAMLARA GÖRE DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Evcil hayvanların kimliklendirilmesi projesinde 31 Aralık'a kadar çip taktırma zorunluluğu nedeniyle yoğunluklar olduğu ve sürenin uzatılma ihtimali sorulan Bakan Kirişci, "Bir bakacağız ona; yani şu ana kadar ki rakamların genel gidişatına da bakarak değerlendireceğiz, olabilir" dedi.

'3 BİN 642 LİRA PARA CEZASI VAR'

Evcil köpek, kedi ve gelinciklerin 31 Aralık'a kadar 'Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne kaydedilmesi gerekiyor. Çip taktırmayanlara 3 bin 642 lira para cezası uygulanacak.



