Baykar vergi ödüyor mu? Haluk ve Selçuk Bayraktar 7 soruda Baykar'ı anlattı: Hibe ve banka kredisi detayı...

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesaplarından 'sıkça sorulan sorular' etiketi ile açıklama yayınladı. Selçuk Bayraktar, 'Uzunca bir süredir hakkımızda art niyetli olarak dolaşıma sokulan kurumsallaşmış yalan, iftira ve çarpıtmalara karşı cevabımızdır’ diyerek tek tek tüm merak edilenleri anlattı.

BAYKAR’IN GELİRLERİNİN KAYNAĞI NEREDEN GELİYOR?

Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda Baykar’ın gelirlerinin kaynağının ihracat olduğunu söyledi. İmzalanan sözleşmelerin yüzde 97,5’inin ihracat kaynaklı olduğunu dile getirdi. 34 ülkeye teknoloji ihracatı yaptıklarını söyleyen Bayraktar, “Baykar’ın tek bir faaliyet alanı var o da insansız hava aracı teknolojilerinin milli olarak geliştirilmesi ve üretimidir. 'Jet yakıtı sattılar' iftirasındaki gibi petrol, benzin, motorin vb. gibi bir yakıt işimiz hiç ama hiç olmadı” diyerek de İsrail’e jet yakıtı sattıkları yönündeki iddiaları bir kez daha yalanladı.

TÜRKİYE’NİN SAVUNMA KAYNAKLARI BAYKAR’A MI AKTARILIYOR?

Devletten tek kuruş hibe desteği almadıklarını hatta banka kredisi dahi kullanmadıklarını ifade eden Bayraktar, yüzde 100 özkaynak kullanımı ile ihtiyaçların karşılandığını savundu. Selçuk Bayraktar, “Türkiye’nin savunma ve güvenlik harcamaları içerisinde Baykar’a yapılan ödemelerin payı SSB’nin de daha önce açıkladığı gibi yüzde 1’in altındadır. Türkiye’ye ait savunma harcamalarının yüzde 70’i devlet firmalarına verilmektedir” dedi.

BAYKAR DEVLETTEN TEŞVİK ALIYOR MU?

Yatırımlarda hiçbir zaman nakdi teşvik kullanmadıklarını belirten Selçuk Bayraktar, “Malum algı ajanları tarafından devletten sanki Baykar’a aktarılıyormuş gibi gösterilen 600 milyon liralık teşvik, aslında Baykar’ın yapacağı yatırıma karşılık bazı kalemlerde yabancı firmalar dahil olmak üzere tüm yatırımcı firmalara tanınan vergi indirim hakkıdır. Baykar, sadece geçen yıl 6.4 milyar lira vergi ödemiştir. Şimdiye kadar söz konusu 600 milyon liranın kat be kat üstünde yatırım yapmıştır” bilgisini paylaştı.

BAYKAR REKABET ETMEDEN DEVLETTEN DOĞRUDAN MI SİPARİŞ ALMAKTADIR?

Baykar’dan önce Türkiye’nin İsrail’den İHA aldığının altını çizen Bayraktar, önce İsrailli firma ile rekabet edip Türkiye’ye çok daha kaliteli İHA'ları 10'da 1 maliyetle tedarik ettiklerini vurguladı. Selçuk Bayraktar, “Yüksek teknolojiye sahip tüm yatırımlarımızı bugüne kadar 1 adet dahi sipariş garantisi almadan, ihracattan kazandığımız öz kaynaklarımızla finanse ettik. Tüm yatırımlarımızı aynı şekilde ihracattan kazandığımız öz kaynaklarımızla gerçekleştirdik. 34 ülkeye ihracat yapan ve bu süreçlerde gerçekleştirilen ihalelerde birçok ülkenin firmasını geride bırakarak dünyanın en büyük İHA ihracatçısı olan bir firma, rekabet etmeden dünyada birinci hale nasıl gelebilir?” diyerek merak edilen konuya açıklık getirdi.

BAYKAR VERGİ ÖDEMİYOR MU?

“Baykar 2023 yılında ülkemize vergi ve bağış yoluyla toplamda 12.2 milyar TL doğrudan katkı sağlamıştır. Baykar, 2023'te 6.4 milyar lira ile Türkiye'nin en yüksek vergi ödeyen firmalarından biri oldu” diyen Selçuk Bayraktar, “Ayrıca firma ortakları (Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar) 2021 ve 2022 yıllarında vergi rekortmeni oldu. 2023 yılında ise (2022 yılı için) 800 milyon TL gelir vergisi ödedik” ifadelerini kullandı.

BAYKAR BU İŞLERİ TEK BAŞINA MI YAPIYOR?

Baykar’ın hali hazırda yüzlerce KOBİ ölçeğinde firma ile birlikte çalışarak yüksek teknolojiye sahip sistemleri ürettiğini bildiren Bayraktar, “Baykar’ın ihracat başarısı aynı zamanda Türkiye'de adı sanı bilinmeyen küçük ve orta ölçekli birçok firmanın da ihracat başarısıdır” şeklinde konuştu.

BAYKAR’IN SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ VAR MI?

Selçuk Bayraktar bu soruya da şu yanıtı verdi:

“Kurduğumuz tüm vakıflar, kurucuları haricinde kimseden yardım, bağış veya hibe kabul etmez. Bu bizim temel prensibimiz hatta kırmızı çizgimizdir. Bu işlerin tamamını halkımız için maddi ve manevi birikimlerimizle destekleyerek gerçekleştiriyoruz.”

HALUK BAYRAKTAR’DAN SERT AÇIKLAMA

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise yaptığı paylaşımda jet yakıtı iddialarına bir kez daha sert çıktı. Ekrem İmamoğlu’nun ekibini hedef alan Haluk Bayraktar, “Ahlaki değerlerden ödün vermeden bugünlere geldik. Hayatımız boyunca kimseden iltimas, torpil görmedik. Alın terinin kıymetine inandık” dedi.

“GÖNÜLLÜ DESTEK OLDUK, DEVLETTEN PARA ALMAKLA SUÇLANDIK”

Haluk Bayraktar da Selçuk Bayraktar gibi devletten herhangi bir hibe ya da destek almadıklarının altını çizdi. “Tek derdimiz Milli Teknoloji Hamlesi ve Tam Bağımsız Türkiye. Buna rağmen iftiralar bitmedi…” diyen Bayraktar, “Devletimize maddi kaynak ve gönüllülükle destek olduğumuz işlerde devletin parasını almakla suçlandık. Dünyanın en başarılısı olan ve hâli hazırda 34 ülkeye ihracat yapan bir şirket olarak torpilli olduğumuz söylendi. Ekranlarda hedef gösterilerek “dokunacağız” denildi. İftiralar sınır tanımadı, son olarak da İsrail’e jet yakıtı sattığımız yalanı yayıldı. Biz, mücadele odaklıyız… Yalanlar ve iftiralar ne kadar ağır olursa olsun bizleri hak bildiğimiz yoldan geri çeviremedi. Bu iftiralara gereken cevabı her zaman vereceğiz. Algı operasyonlarına karşı mücadele etmeyi sürdüreceğiz...” ifadelerini kullandı.







