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Bayram ikramiyesine zam var mı? AK Parti'den emeklileri üzecek açıklama! Yüzde 50 artış bile konuşuluyordu ama...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
20.02.2025 19:59
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İklim Kanunu yasa teklifine ilişkin düzenlenen basın toplasında konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli ikramiyelerine yapılması beklenen zamma ilişkin soruları yanıtladı. Güler, "Bu konuda herhangi bir çalışmamız yok." dedi.

Bayram ikramiyesine zam var mı? AK Parti'den emeklileri üzecek açıklama! Yüzde 50 artış bile konuşuluyordu ama...

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,75 memur emeklileri ise yüzde 11,54 oranında zam aldı. 2025'te ne kadar maaş alacağını öğrenen milyonlarca emekli Ramazan ayında ne kadar bayram ikramiyesi alacağını merak ediyordu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliyi üzecek haber geldi.

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İklim Kanunu yasa teklifine ilişkin düzenlenen basın toplasında konuşan Güler, "Emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin yapılan bir düzenleme var mı?" sorusunu yanıtladı.

"HERHANGİ BİR ÇALIŞMAMIZ YOK"

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, bayram ikramiyeleriyle ilgili “Bu konuda herhangi bir çalışmamız yok. Dolayısıyla Maliye ve Çalışma Bakanlığı bürokrasisi bir araya geldiğinde ancak bütçe dengeleri nedir, maliyeti nedir... Şu an 16 milyon 600 bin emeklimiz var. Bütçe disiplini nedir bununla ilgili herhangi bir bilgi elimizde yok. Bu konuda bir husus henüz gündemimize gelmedi" dedi.

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Geçtiğimiz yıl emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı’nda verilen bayram ikramiyesi 3 bin TL olarak belirlenmişti. Ancak 2025 yılı itibarıyla bu rakamın artırılması bekleniyordu. Emeklilerin bayram ikramiyesi artışında muhtemel senaryolar ise şöyle:

%15,75 artış: 3.472 TL
%30 artış: 3.900 TL
%35 artış: 4.050 TL
%40 artış: 4.200 TL
%50 artış: 4.500 TL

Kaynak: Ekonomim

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