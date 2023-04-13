BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ 2023: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, yattı mı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili açıklamalar merak ediliyor. Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarıldığı müjdesi verildi. İşte emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılı Ramazan Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin zamlı olarak bayramdan önce 14-19 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu.

SSK emeklileri 14-16 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri 17-18 Nisan tarihlerinde, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 19 Nisan tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bakanlık tarafından çalışmaları yürütülen en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Buna göre EYT ile emekli olan vatandaşlar da dahil bu sene emekliler zamlı bayram ikramiyelerini Ramazan Bayramı’ndan önce alabilecekler.

SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3 yani ödeme günü ayın 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan tarihinde,

Tahsis numarası son rakamı 1,8,6 yani ödeme günü ayın 21, 22, 23 olanların 15 Nisan tarihinde,

Tahsis numarası son rakamı 4,2,0 yani ödeme günü ayın 24, 25, 26 olanların 16 Nisan tarihinde,

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3,1 yani ödeme günü ayın 25 ve 26 olanların 17 Nisan tarihinde,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4,2,0 yani ödeme günü ayın 27 ve 28 olanların 18 Nisan tarihinde ödenecek.

EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ ÖDEME TARİHİ

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

19 Nisan tarihinde ödenecek.

BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3,1 yani ödeme günü ayın 25 ve 26 olanların 17 Nisan tarihinde,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4,2,0 yani ödeme günü ayın 27 ve 28 olanların 18 Nisan tarihinde ödenecek.

