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Bazı demir çelik ürünlerinin ithalatına geçici vergi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.04.2020 10:32 | Son Güncelleme

Bazı demir çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin 3 ay süreyle geçici olarak artırılmasına karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bazı demir çelik ürünlerinin ithalatına geçici vergi!

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Resmi Gazete yayımlanan yürürlüğe göre , slab ve kütük, yassı hadde mamulleri, alaşımlı ürünler, profiller ve paslanmaz sac gibi demir çelik ürünlerinde uygulanan gümrük vergileri, 15 Temmuz 2020 tarihine kadar uygulanmak üzere geçici süreyle 5 puan artırıldı.

Sıcak haddelenmiş sacdan soğuk haddelenmiş sac ve sıcak haddelenmiş sacdan dikişli boru üreten tesisler ile beyaz eşya üreticilerinin doğrudan ithalatında bu artış 2 puan olarak uygulanacak.

Kararla, Türkiye'deki demir çelik sanayisinde üretim ve istihdamın korunması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
demir çelik ürünleri, ithalat, vergi,

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