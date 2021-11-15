BBVA, Garanti Bankası'nda pay alımı açıklaması geldi fiyatlar yükseldi

BBVA Yönetim Kurulu, Garanti Bankası'nın hâlihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan paylarının tamamı için bir gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar verdi.

Mevcut durumda Garanti Bankası'nın sermayesi, beheri 1 TL nominal değerli toplam 4.2 milyar adet paydan oluşurken, BBVA sermayenin yüzde 49.85'ini temsil eden toplam 2.09 milyar adet paya sahip bulunuyor.

KAP'A AÇIKLADI

Garanti Bankası'ndan KAP'a yapılan açıklamaya göre, BBVA'nın pay alım teklifi kendi mülkiyetinde bulunmayan ve şirketin toplam sermayesinin yüzde 50.15'ini temsil eden 2.1 milyar adet paya yönelik olacak.

BBVA'nın teklif ettiği bedel, pay başına nakit 12.20 TL olacak.

Gönüllü pay alım teklifine konu olan tüm payların satın alınması halinde, BBVA tarafından ödenecek azami bedel toplam 25.7 milyar TL (2.25 milyar euro) olacak.

AÇIKLAMANIN ARDINDAN HİSSE FİYATI YÜKSELDİ

Bankacılık sektörü endeksi saat 1021 itibarıyla %7.6 yükselirken, bankalardaki yükseliş BIST-100'ü %2.4 yukarı çekti.

Garanti Bankası hissedarı BBVA, mülkiyetinde bulunmayan Garanti paylarının tamamı için gönüllü pay alım teklifi yapma kararı aldı. BBVA, Garanti hissesi alımı için hisse başına 12.2 lira teklifte bulunacağını açıklarken bu tutar hiselerin Cuma kapanış fiyatının %15 üzerinde yer aldı.

Garanti Bankası %9.9 primle tavan fiyat olan 11.63 liradan işlem gördü.

(REUTERS)



