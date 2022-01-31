BDDK açıkladı: Bankalardan 2021'de rekor kâr

Aralık 2021 döneminde bankacılık sektörünün dönem net kârı 92 milyar 83 milyon TL oldu. Böylece bankacılık sektörü 2021 yılında tüm zamanların en yüksek net karına ulaşmış oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü ise 9 trilyon 213 milyar 196 milyon TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bankalar tarafından Kurumumuza raporlanan verilere göre; Aralık 2021 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün, aktif büyüklüğü 9.213.196 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörün aktif toplamı 2020 yılsonuna göre 3.106,754 milyon TL artmıştır. Aralık 2021 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 4.900,955 milyon TL, menkul değerler 1.476,598 milyon TL’dir. 2020 yılsonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 50,9, krediler toplamı yüzde 37, menkul değerler toplamı yüzde 44,4 oranında artmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 3,15 olmuştur. Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2020 yılsonuna göre yüzde 53,5 artışla 5.303.348 milyon TL olmuştur. 2020 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 18,6 artışla 710,965 milyon TL olurken, Aralık 2021 döneminde sektörün dönem net kârı 92,083 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,34 seviyesinde bulunmaktadır."



