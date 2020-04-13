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BDDK Başkanı'ndan bankalara mesaj!

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.04.2020 08:53 | Son Güncelleme

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Bankalara iletmiş olduğumuz talimatların uygulamasını yakından izliyoruz." açıklamasını yaptı.

BDDK Başkanı'ndan bankalara mesaj!

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben şunları ifade etti:

Bankacılık sektörümüz salgın sürecine gerek sermaye yapısı gerekse kaynak ve varlık kalitesi açısından güçlü bir şekilde girdi.

Aynı dönemde özel bankalarımızın toplam kredi hacminin yaklaşık 5 milyar TL daraldığına şahit olduk.

Bankalarımızın yurt dışı yerleşiklerle yapacakları hiçbir işlem türüne ilişkin yasaklayıcı bir tavır almadık.

Yurt içinde yapılacak swaplara yönelik herhangi bir kısıtlamamız söz konusu değildir.

Tüm bankalarımızı müşteri odaklı davranmaya, kredi kanallarını açık tutmaya, kurumumuz ve sektör birlikleri tarafından alınan kararlara uymaya davet ediyorum.

Kamu bankalarımızın kredi destek programlarını başarıyla yürüttüklerini, son 10 günde 27,5 milyar TL ilave kredi hacmi oluşturduklarını görüyoruz.

Sermaye yeterlilik oranımız yüzde 17,7 ile uluslararası standart olan yüzde 8'in, ihtiyatlı olarak yüksek belirlediğimiz hedef oranımız olan yüzde 12'nin ve de diğer birçok benzer ülke oranlarının üzerinde bir seviyeye sahiptir.

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Anahtar Kelimeler:
BDDK, Mehmet Ali Akben,

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