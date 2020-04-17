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BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.04.2020 09:19 | Son Güncelleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların merkezi yönetiminden olan ve yabancı para cinsinden düzenlenen alacaklarına, kredi riskine esas tutar hesaplamasında sıfır risk ağırlığı uygulanabileceğini bildirdi.

BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme

BDDK, bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasında bazı değişikliklere gitti. Buna göre, bankaların merkezi yönetiminden olan ve yabancı para cinsinden düzenlenen alacaklarına, kredi riskine esas tutar hesaplamasında sıfır risk ağırlığı uygulanabilecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) resmi internet sitesinde yayımlanan kurul kararında, şu ifadelere yer verildi:

"5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93. maddesi uyarınca, bankaların Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Yönetiminden olan ve yabancı para cinsinden düzenlenen alacaklarına, 23 Ekim 2015 tarih ve 29511 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında, Standart Yaklaşım uyarınca kredi riskine esas tutar hesaplamasında sıfır risk ağırlığı uygulanabilmesine, bu kararın kuruluş birliklerine duyurulmasına ve kurum internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi riski,

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