BDDK KKM verilerini açıkladı: Gerileme kaydedildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kur korumalı mevduatta 40,5 milyar TL'lik bir azalma yaşandığını aktardı. Bu düşüşle birlikte, kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 1,62 trilyon TL'ye geriledi.

Temmuz ayı başında şirketlerin kur korumalı mevduatlarına sağlanan vergi avantajları sona erdirilirken, 1 Ağustos itibarıyla kur korumalı mevduatlara stopaj uygulanmaya başlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, 6 ay vadeli KKM hesaplarına yüzde 7,5, 1 yıla kadar vadeli olanlara ise yüzde 5 stopaj uygulanacağı belirtildi.