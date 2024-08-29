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BDDK KKM verilerini açıkladı: Gerileme kaydedildi

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
29.08.2024 14:52
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kur korumalı mevduat verilerini açıkladı. BDDK'nın açıkladığı verilere göre, geçen hafta 40,5 milyar TL'lik gerileme kaydedildi.

BDDK KKM verilerini açıkladı: Gerileme kaydedildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kur korumalı mevduatta 40,5 milyar TL'lik bir azalma yaşandığını aktardı. Bu düşüşle birlikte, kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 1,62 trilyon TL'ye geriledi.

Temmuz ayı başında şirketlerin kur korumalı mevduatlarına sağlanan vergi avantajları sona erdirilirken, 1 Ağustos itibarıyla kur korumalı mevduatlara stopaj uygulanmaya başlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, 6 ay vadeli KKM hesaplarına yüzde 7,5, 1 yıla kadar vadeli olanlara ise yüzde 5 stopaj uygulanacağı belirtildi.

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