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BDDK onayladı! Tera Yatırım Bankası AŞ kuruluyor

28.10.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Bankacılık, Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yeni bir yatırım bankası kurulmasına izin verdi. Tera Yatırım Bankası AŞ unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankasının sermayesi ise 300 milyon lira olacak.

BDDK onayladı! Tera Yatırım Bankası AŞ kuruluyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), 300 milyon lira sermayeli Tera Yatırım Bankası AŞ unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulması onaylandı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Kurul kararına göre, Emre Tezmen, Oğuz Tezmen, Gül Ayşe Çolak, Fatma Nurcan Taşdelenler ve Arena Finans Faktoring AŞ tarafından 300 milyon lira sermayeli Tera Yatırım Bankası AŞ unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verildi.

Söz konusu karar, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik kapsamında verilen yetki çerçevesinde Bankacılık Kanunu uyarınca alındı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete
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