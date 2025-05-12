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Bedava olunca kuyruk uzadı da uzadı! Saatler öncesinden geldiler 'Verim çok iyi, organik'

Kırıkkale Belediyesi vatandaşlara ücretsiz 200 bin sebze fidesi dağıttı. Dağıtım saatinden önce meydana akın eden vatandaşlar, üç ayrı dağıtım standında uzun kuyruklar oluşturdu.

Bedava olunca kuyruk uzadı da uzadı! Saatler öncesinden geldiler 'Verim çok iyi, organik'

Kırıkkale Belediyesi, yerli üretimi desteklemek amacıyla ata tohumlarından ürettiği 200 bin sebze fidesini Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Belediyeye ait seralarda domates, biber, patlıcan gibi sebze türlerinden fideler üretildi. Vatandaşlar, dağıtım saatinden yaklaşık 2 saat önce meydanda toplanmaya başladı.

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3 AYRI NOKTA OLUŞTURULDU

Yoğun kalabalık nedeniyle üç ayrı dağıtım noktası oluşturuldu. Dağıtım stantlarının birinde Belediye Başkanı Ahmet Önal, diğer stantlarda ise Belediye Başkan Yardımcıları Recep Sefer ve Ömer Elidemir vatandaşlara fide dağıtımı yaptı.

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BELEDİYE SERASINDA ÜRETİLDİ

Başkan Önal, üretici ve çiftçiye destek olmanın amaçlandığını belirterek, belediyenin kendi serasında ürettiği fidelerin Merkez ilçeye bağlı köylere de ulaştırılacağını söyledi. Amaçlarının üreticiye destek olmak olduğunu ifade eden Önal, "Amaç, üreticiye ve çiftçiye destek olmak. Bu anlamda aylardır süren emeğin, fedakârlığın karşılığında Kırıkkale Belediyesi seramızda kendi personelimizle ürettiğimiz fideleri vatandaşlarımıza dağıttık. Bizim için de güzel bir gün oldu" şeklinde konuştu.

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200 BİN FİDE DAĞITILDI

Yaklaşık 200 bin fide dağıttıklarını anlatan Önal, "Bir hayli kalabalık vardı. Her yaş grubundan kadınlar, kardeşlerimiz, ağabeylerimiz buradaydı. Son derece başarılı geçti. İnsanların yüzündeki gülücükleri, mutluluğu görüyorum. Bu da bizi son derece mutlu ediyor. Burada da bitmiyor; merkeze bağlı köylerimiz var. Köylerimizde çiftçilerimize gideceğiz, onlara da yine Kırıkkale Belediyesi'nin kendi serasında ürettiği fideleri, üretime kazandırabilmek için ulaştırmış olacağız" dedi.

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SAATLER ÖNCESİNDEN GELDİLER

Dağıtılan fidelerin veriminin çok iyi olduğunu belirten Melike Düğeroğlu, "Geçen sene de almıştık. Çok güzeldi, verimi de çok iyiydi. O yüzden başkanımıza ve belediyemize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu sene de bol bol verim alırız" ifadesini kullandı.

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Mevlüt Gündüz adlı vatandaş ise, "Bir saat önce geldik, bekliyoruz. Başkanımız da sağ olsun fideleri dağıtıyor. Alıp bahçemize dikeceğiz. Geçen sene de almıştık, yine organikti. Herhalde ata tohumlarından yapılıyor, ondan dolayı da memnunuz" diye konuştu.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale bitki
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