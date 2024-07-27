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Erdoğan'dan CHP'li belediyelere SGK borcu tepkisi: 'Durum daha vahim' diyerek açıkladı: 'Motor su kaynattı...'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
27.07.2024 15:07
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan CHP ile olan SGK borçları tartışmalarına yanıt verdi. Erdoğan, "Bunu söyledim diye kıyamet koptu, rahatsız oldular. Borçlarının hatırlatılması CHP'yi rahatsız etti. Motor su kaynattı. Borçlarının üstüne yatmak için abuk sabuk işler yapıyorlar" dedi.

Erdoğan'dan CHP'li belediyelere SGK borcu tepkisi: 'Durum daha vahim' diyerek açıkladı: 'Motor su kaynattı...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de "Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni"nde konuştu. Erdoğan'ın gündeminde belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlar vardı.

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İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

5 ay sonra Ata toprağım Rize’de olmaktan memnuniyet duyuyorum. Ömrüm sana feda Rize. Gönlümden düşmeyen Rize’yi sevgi ile selamlıyorum. Rize evladını aşkla bağrına basıyor.

Rize’ye hizmet ev ödevimiz. Hemşehrilerimden hep tam not aldık. 31 Mart’ta da Rizeli hemşehrilerimiz bize sahip çıktı. Her birinize teşekkür ediyorum. Rize ile aramıza kimse giremez.

368 KONUT, 31 DÜKKANI TESLİM EDİLİYOR

İnşası tamamlanan eserler için Rize’de bulunuyoruz. Son yılların en şiddetli sel baskınında ev ve iş yerlerimiz hasar görmüştü. Hemen kolları sıvadık gece gündüz demeden arkadaşlarımız çalıştı. Konutlarımızı, dükkanlarımızı söz verdiğimiz şekilde pırıl pırıl tamamladık. Toplam 108 konutun yanı sıra 10 dükkânı tamamladık. Bugün anahtar teslimini gerçekleştiriyoruz. Bir çok kentsel dönüşüm projesine de imza attık, 133 konut 20 dükkan inşa edildi. Toplam 368 konut, 31 dükkanı teslim etmiş oluyoruz.

"İNSAN KAYNAKLI KİRLİLİK YOK"

Ayder’in hiçbir yerinde insan kaynaklı kirlilik yaşanmıyor. Rize'ye 855 milyonluk yatırımı kazandırmış oluyoruz. Rize'ye 855 milyonluk yatırımı kazandırmış oluyoruz. 1 termal, 6 apart otel inşa ettik. Ayder’de daha evvel yapılmış otellerin kirli suları dereye akıyordu. Arıtma tesisi ile önledik. Eski güzelliğine kavuşturduk. Muhteşem eserlere imza attık. Ayder'i çirkin yapılaşmadan kurtardık. 1.6 milyar liralık eser ve yatırımı şehrimize kazandırıyoruz.

SGK'YA BORÇ TARTIŞMALARINA YANIT

Bizim gündemimizde eser var. Biz çalışıyoruz. Laf üretmiyoruz iş üretiyoruz.
Muhalefet iş yapmak yerine mazeret üretiyorlar. Bakınız bu haftaki grup toplantımızda emeklilerimizle ilgili gayretlerimizden bahsettik. Enflasyonla karşılaştırmalı olarak neler yaptığımızı anlattık. Milletimize meydanlarda verdikleri
Popülizm yerine borçları ödemelerini söyleyince rahatsız oldular. Dengeleri bozuldu, motor su kaynattı. Abuk sabuk işler yapıyorlar. CHP’nin genel başkanı açıklamaları ile partisini gülünç duruma düşürüyor. CHP deyince çöp çukur akla geliyor. Kamyonla toplamadığınız borçları elle mi toplayacaksınız.

96 milyar liralık borcun 65.1 kısmı CHP’li belediye ve iştiraklarına ait. Borcu 1 milyar liranın üstünde olan 6 ilçe var 5’i CHP’li. Bunların borç ödeme gibi alışkanlıkları yok. Belediye başkanları Kılıçdaroğlu'nun kötü mirasını sürdürüyor. Ne sözlerine ne borçlarına sadıklar. Vals gösterine gelince, Roma turuna gelince para var. Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcunu ödemeye gelince para yok. İnsanda biraz utanma olur. CHP borcunun üstüne yatmak istiyor. Borcu bahane edip iş yapamayız bahanesi üretiyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
Kentsel dönüşüm Ayder yaylası
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