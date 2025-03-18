Benin'in para birimi nedir? Benin'in para biriminin kodu ve sembolü

Benin Cumhuriyeti, uzun yıllar Fransa'nın bir sömürgesi olarak Dahomey olarak bilinmekteydi. Ülke 1960 yılında bağımsızlığını ilan ettikten sonra Benin ismini almıştır. Benin 1600’lü yıllarda köle ticareti ile bilinirken bu yüzden Köle Sahili ismiyle anılan bir ülke olmuştur. Benin, birden fazla iklimi yaşayan ülkelerden biri olarak birçok vahşi hayvan türüne de ev sahipliği yapmaktadır. İklim farklılıklarını avantaj olarak kullanmıştır. Ülkenin ekonomisi ağırlığı olarak tarımsal faaliyet üzerine kurulmuştur. Benin hakkında en çok merak edilenlerden biri de hangi para birimini kullandığıdır.

Benin’in para birimi nedir?

Benin, resmi adıyla Benin Cumhuriyeti olarak bilinen Batı Afrika ülkelerinden biridir. Benin’de kabul edilen resmi dil Fransızca'dır. Ama ülkedeki insanlar çoğunlukla Oruba ve Fon adı verilen yerel dilleri konuşur. Ülke sömürge döneminde Bahomey adıyla anılırken, bağımsızlığını ilan ettikten sonra, yani 30 Kasım 1975 yılında kıyısında yer alan Benin Körfezi’nden etkilenerek adını Benin olarak değiştirmiştir.

Benin’de dolaşımda olan resmi para birimi Batı Afrika frangıdır. Bu para sadece Benin'in para birimi değildir. Burkina Faso, Nijer, Fildişi Sahilleri ve Senegal olmak üzere birçok ülkenin de resmi para birimi olarak kullanılmaktadır. Batı Afrika frangının uluslararası finans platformlarındaki sembolü XOF’tur. Bu para birimi 1945 yılında ilk olarak Fransa’nın sömürgesi altında olan Batı Afrika ülkelerinde yürürlüğe girdi ve daha önceden dolaşımda olan Fransız Batı Afrika frangının yerine geçti.

Batı Afrika CFA frangının madeni paraları 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 250 ve 500 frank şeklinde dolaşımdadır. Batı Afrika CFA frangının kağıt paraları ise 500, 1000, 2000, 5000 ve 10.000 frank biçiminde kullanılmaktadır.

Dolaşımda olan 50 franklar 1959 yılında, 100 franklar ise 1965 yılında dolaşıma girmiştir. Son olarak basılan 10.000 franklık banknot ise 1977 yılından günümüze kadar kullanılmaya devam etmektedir.

Benin az gelişmiş ekonomilerden biridir. Ülkenin ekonomik faaliyetleri çoğunlukla pamuk ticareti başta olmak üzere geçimlik tarıma bağlıdır. Günümüzde Benin’de yaşayan insanların üçte birinin günlük geliri 1,25 dolarlık sınırın altında bulunmaktadır.