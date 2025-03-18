FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Benin'in para birimi nedir? Benin'in para biriminin kodu ve sembolü

Benin'in para birimi nedir? Benin'in para biriminin kodu ve sembolü

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.03.2025 21:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benin Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batı bölgesinde bulunan bir ülke olarak bilinir. Benin’in komşu ülkeleri Nijer, Nijerya, Burkina Faso ve Togo'dur. Ülkede yaşayanların büyük bir kısmı Afrika kökenlidir. Ülkenin başkenti, aynı zamanda en büyük ikinci şehri olan Porto Novo'dur. Benin hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler olabilir. Peki bu kapsamda Benin’in para birimi nedir?

Benin'in para birimi nedir? Benin'in para biriminin kodu ve sembolü

Benin Cumhuriyeti, uzun yıllar Fransa'nın bir sömürgesi olarak Dahomey olarak bilinmekteydi. Ülke 1960 yılında bağımsızlığını ilan ettikten sonra Benin ismini almıştır. Benin 1600’lü yıllarda köle ticareti ile bilinirken bu yüzden Köle Sahili ismiyle anılan bir ülke olmuştur. Benin, birden fazla iklimi yaşayan ülkelerden biri olarak birçok vahşi hayvan türüne de ev sahipliği yapmaktadır. İklim farklılıklarını avantaj olarak kullanmıştır. Ülkenin ekonomisi ağırlığı olarak tarımsal faaliyet üzerine kurulmuştur. Benin hakkında en çok merak edilenlerden biri de hangi para birimini kullandığıdır.

Benin’in para birimi nedir?

Benin, resmi adıyla Benin Cumhuriyeti olarak bilinen Batı Afrika ülkelerinden biridir. Benin’de kabul edilen resmi dil Fransızca'dır. Ama ülkedeki insanlar çoğunlukla Oruba ve Fon adı verilen yerel dilleri konuşur. Ülke sömürge döneminde Bahomey adıyla anılırken, bağımsızlığını ilan ettikten sonra, yani 30 Kasım 1975 yılında kıyısında yer alan Benin Körfezi’nden etkilenerek adını Benin olarak değiştirmiştir.

Benin’de dolaşımda olan resmi para birimi Batı Afrika frangıdır. Bu para sadece Benin'in para birimi değildir. Burkina Faso, Nijer, Fildişi Sahilleri ve Senegal olmak üzere birçok ülkenin de resmi para birimi olarak kullanılmaktadır. Batı Afrika frangının uluslararası finans platformlarındaki sembolü XOF’tur. Bu para birimi 1945 yılında ilk olarak Fransa’nın sömürgesi altında olan Batı Afrika ülkelerinde yürürlüğe girdi ve daha önceden dolaşımda olan Fransız Batı Afrika frangının yerine geçti.

Batı Afrika CFA frangının madeni paraları 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 250 ve 500 frank şeklinde dolaşımdadır. Batı Afrika CFA frangının kağıt paraları ise 500, 1000, 2000, 5000 ve 10.000 frank biçiminde kullanılmaktadır.

Dolaşımda olan 50 franklar 1959 yılında, 100 franklar ise 1965 yılında dolaşıma girmiştir. Son olarak basılan 10.000 franklık banknot ise 1977 yılından günümüze kadar kullanılmaya devam etmektedir.

Benin az gelişmiş ekonomilerden biridir. Ülkenin ekonomik faaliyetleri çoğunlukla pamuk ticareti başta olmak üzere geçimlik tarıma bağlıdır. Günümüzde Benin’de yaşayan insanların üçte birinin günlük geliri 1,25 dolarlık sınırın altında bulunmaktadır.

Canlı Borsa
Türkiye - AB görüşmesinde 'vize' gündemi!Türkiye - AB görüşmesinde 'vize' gündemi!
Vergi beyannamesini vermeyenlere ceza!Vergi beyannamesini vermeyenlere ceza!
Anahtar Kelimeler:
Benin para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Hem ehliyet gitti hem de 285 bin TL ceza yedi

Hem ehliyet gitti hem de 285 bin TL ceza yedi

Özgür Özel'e CHP kurultayında sürpriz iki rakip

Özgür Özel'e CHP kurultayında sürpriz iki rakip

Otomotiv devi 33 bin aracını 'acilen' geri çağırdı

Otomotiv devi 33 bin aracını 'acilen' geri çağırdı

Ali Koç'un annesinden boykot listesindeki EspressoLab'a ziyaret

Ali Koç'un annesinden boykot listesindeki EspressoLab'a ziyaret

Emekli için 3 aylık enflasyon farkı kesinleşti!

Emekli için 3 aylık enflasyon farkı kesinleşti!

Ünlüler dünyasının milyarderleri o listede!

Ünlüler dünyasının milyarderleri o listede!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.