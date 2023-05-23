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Benzin fiyatı için zamlı tarife! Akaryakıt alacaklar bugün o fiyatlardan depoyu dolduracak (23 Mayıs Salı güncel benzin-mazot fiyatı)

23.05.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatı ile motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol ve dolar/TL kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken tabelalar bugün değişti. Benzin litre fiyatı için 77 kuruş zam yapıldı. Peki benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 23 Mayıs Salı güncel akaryakıt fiyatları...

Benzin fiyatı için zamlı tarife! Akaryakıt alacaklar bugün o fiyatlardan depoyu dolduracak (23 Mayıs Salı güncel benzin-mazot fiyatı)

Petrol fiyatları ABD Başkanı Joe Biden'ın da aralarında bulunduğu ABD liderlerinin borç limiti çıkmazını çözme konusunda genel olarak olumlu bir tavır takınarak risk iştahını artırmasının ardından yükseldi. Brent petrol bu sabah 76 doların üzerine yükselirken, ham petrol fiyatı ise 72 doları aştı. Yurt içinde dolar/TL kuru ise dün 20 liranın üzerine yükselerek yeni rekor seviyeyi gördü. Benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan iki gelişme ile akaryakıt fiyatları bugün zamlandı. Peki bugün benzin fiyatı ne kadar? Motorin fiyatları kaç TL? İşte 23 Mayıs Salı İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları…

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BENZİNE 77 KURUŞ ZAM

Benzin litre fiyatı bugün akaryakıt bayilerinde tabelalara zamlı olarak yansıdı. Benzine yapılan 77 kuruş zammın ardından fiyatlar ortalama olarak İstanbul'da 20.58 TL, Ankara'da 20.94 TL, İzmir'de ise 20.93 TL’ye yükseldi.

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UBS’DEN PETROL FİYATLARI TAHMİNİ

İsviçreli banka UBS 2023 yılı petrol tahminini 105 dolar seviyesinden 10 dolar daha aşağı çekerek 95 dolar olarak açıkladı. UBS stratejistleri konuya ilişkin yayımladıkları araştırmada, tahminlerini düşürmelerindeki sebebi, “Pek çok piyasa katılımcısı bu yılın başında olumlu bir fiyat görünümüne sahipti ancak yatırımcılar ABD'deki durgunluk endişeleri ve son zamanlarda Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerden kaçındı” sözleriyle açıkladı.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (23 MAYIS 2023 SALI)

İSTANBUL
Benzin: 20.58 TL
Motorin: 19.34 TL
LPG (Otogaz): 10.50 TL

ANKARA
Benzin: 20.94 TL
Motorin: 19.74 TL
LPG (Otogaz): 10.65 TL

İZMİR
Benzin: 20.93 TL
Motorin: 19.77 TL
LPG (Otogaz): 10.54 TL

BENZİN


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt

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