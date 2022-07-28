BENZİN FİYATI SON DAKİKA! 28 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin kaç lira? İndirim sonrası benzin fiyatları ne oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları

Benzin fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları sebebiyle 28 Temmuz 2022 Perşembe günü de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İndirim açıklamaları sonrası akaryakıt fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Peki 28 Temmuz 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Motorin ne kadar?' 28 Temmuz 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları haberimizde...

BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin fiyatı: 22,23

Ankara'da benzin litre fiyatı: 22,38

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22,38

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'da motorin fiyatı: 24 lira 51 kuruş

Ankara'da motorin fiyatı: 24 lira 64 kuruş

İzmir'de motorin fiyatı: 24 lira 64 kuruş

LPG NE KADAR?

Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.

Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.

