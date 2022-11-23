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BENZİN FİYATINA 3. İNDİRİM! 23 Kasım 2022 benzin ne kadar oldu? Motorin kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları!

23.11.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatına 3. kez indirim yapıldı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. Peki, benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte 23 Kasım 2022 Çarşamba günü güncel benzin ve motorin fiyatları...

BENZİN FİYATINA 3. İNDİRİM! 23 Kasım 2022 benzin ne kadar oldu? Motorin kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları!

Benzin ve motorin ile ilgili son dakika gelişmeleri 'indirim' haberleri sonrası merak konusu oldu. “Benzin ve mazot fiyatı için indirim, zam var mı?” soru ve konu başlıkları arama motorlarında sorgulanıyor. 23 Kasım 2022 Çarşamba günü güncel benzin ve motorin fiyatları ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...

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BENZİN FİYATINA 3. İNDİRİM

Benzin fiyatına bugünden geçerli olmak üzere 1,16 TL indirim yapıldı. Böylece benzin litre fiyatı ortalama 20 lira seviyesine geri döndü.

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MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Motorinin litre fiyatı için bir değişiklik yapılmadı.

Motorin fiyatına, son olarak 12 Kasım’da 1,54 kuruş indirim yapılarak litresi ortalama 24,84 liraya gerilemişti.

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İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 20,03 TL
Avrupa Yakası benzin fiyatı: 20,02 TL

4

İSTANBUL'DA MOTORİN FİYATLARI

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 24,79 TL
Avrupa Yakası motorin fiyatı: 24,78 TL

5

ANKARA'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,19 TL
Motorin fiyatı: 24,89 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINDA SON DURUM

Benzin fiyatı: 20,19 TL
Motorin fiyatı: 24,93 TL

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