BENZİN FİYATINA BİR İNDİRİM DAHA! 19 Kasım 2022 benzin ne kadar oldu? Motorin kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları!

Benzin fiyatına indirim geldiği yönünde basında yer alan haberlerin ardından birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarında bu hafta yaşanan yüzde 7’lik düşüş sonrası indirim haberleri peş peşe geldi. Bugün üst üste gelen indirimlere bir yenisi daha eklendi. Peki, bugün benzin ne kadar oldu? Motorin kaç TL? İşte 19 Kasım 2022 Cumartesi günü güncel motorin ve benzin fiyatları...

BENZİN FİYATINA BİR İNDİRİM DAHA İNDİRİM

Benzin fiyatına 19 Kasım 2022 Cumartesi günü indirim geldi.

Brent petrol bu hafta başında 96 dolar üzerini görmesinin ardından düşüşe geçti.

Bugün yapılan açıklamada hafta içinde 77 kuruş indirim yapılan benzine bugün 75 kuruşluk daha indirim yapıldığı aktarıldı.

MOTORİNE İNDİRİM BEKLENMİYOR!

En son 1,54 TL’lik indirimle litresi 24,84 TL’ye gerileyen motorinde bu hafta fiyat değişimi beklenmiyor.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR OLDU?

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 21,18 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 21,17 TL

İSTANBUL'DA MOTORİN KAÇ TL?

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 24,79 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 24,78 TL

ANKARA'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 21,32 TL

Motorin fiyatı: 24,89 TL

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKI FİYATLARI

Benzin fiyatı: 21,31 TL

Motorin fiyatı: 24,93 TL

