BENZİN FİYATINA BİR İNDİRİM DAHA! 19 Kasım 2022 benzin ne kadar oldu? Motorin kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları!

Benzin fiyatına indirim geldiği yönünde basında yer alan haberlerin ardından birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarında bu hafta yaşanan yüzde 7’lik düşüş sonrası indirim haberleri peş peşe geldi. Bugün üst üste gelen indirimlere bir yenisi daha eklendi. Peki, bugün benzin ne kadar oldu? Motorin kaç TL? İşte 19 Kasım 2022 Cumartesi günü güncel motorin ve benzin fiyatları...
Benzin fiyatına 19 Kasım 2022 Cumartesi günü indirim geldi.
Brent petrol bu hafta başında 96 dolar üzerini görmesinin ardından düşüşe geçti.
Bugün yapılan açıklamada hafta içinde 77 kuruş indirim yapılan benzine bugün 75 kuruşluk daha indirim yapıldığı aktarıldı.
En son 1,54 TL’lik indirimle litresi 24,84 TL’ye gerileyen motorinde bu hafta fiyat değişimi beklenmiyor.
Anadolu Yakası benzin fiyatı: 21,18 TL
Avrupa Yakası benzin fiyatı: 21,17 TL
Anadolu Yakası motorin fiyatı: 24,79 TL
Avrupa Yakası motorin fiyatı: 24,78 TL
Benzin fiyatı: 21,32 TL
Motorin fiyatı: 24,89 TL
Benzin fiyatı: 21,31 TL
Motorin fiyatı: 24,93 TL