BENZİN FİYATINA İNDİRİM! 25 Kasım akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Motorin kaç lira? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin ve benzin fiyatları

Benzin fiyatları son dakika gelişmesi sonrası motorin ve LPG ile birlikte araştırılıyor. Araç sahipleri, dün sabah istasyonlarda zamla karşılaşmışlardı. Son bilgilere göre benzine 46 kuruş indirim geldi. Peki benzin ne kadar oldu? Motorin kaç TL? İşte 25 Kasım 2022 Cuma günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...
Benzin fiyatına 25 Kasım itibarıyla46 kuruşluk bir indirim yapıldı.
Motorin fiyatlarında ise 25 Kasım Cuma günü herhangi bir değişiklik olmadı.
Dün sabah geçerli olan zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 62 kuruşa, Ankara'da 20 lira 79 kuruşa, İzmir'de 20 lira 80 kuruşa yükselmişti. İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 23 lira 89 kuruşa, Ankara'da 24 lira 3 kuruşa, İzmir'de ise 24 lira 6 kuruşa çıkmıştı.
İstanbul'da 25 Kasım 2022 Cuma günü itibariyle benzinin litresi 20 lira 16 kuruş oldu.
Ankara'da benzinin litresi 20 lira 33 kuruşa düştü.
İzmir'de ise benzin fiyatı 20 lira 34 kuruşa indi.
Anadolu Yakası motorin fiyatı: 24,79 TL
Avrupa Yakası motorin fiyatı: 24,78 TL
Motorin fiyatı: 24,89 TL
Motorin fiyatı: 24,93 TL