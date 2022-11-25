BENZİN FİYATINA İNDİRİM! 25 Kasım akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Motorin kaç lira? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin ve benzin fiyatları

Benzin fiyatları son dakika gelişmesi sonrası motorin ve LPG ile birlikte araştırılıyor. Araç sahipleri, dün sabah istasyonlarda zamla karşılaşmışlardı. Son bilgilere göre benzine 46 kuruş indirim geldi. Peki benzin ne kadar oldu? Motorin kaç TL? İşte 25 Kasım 2022 Cuma günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİN FİYATINA İNDİRİM

Benzin fiyatına 25 Kasım itibarıyla46 kuruşluk bir indirim yapıldı.

25 KASIM 2022 MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Motorin fiyatlarında ise 25 Kasım Cuma günü herhangi bir değişiklik olmadı.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Dün sabah geçerli olan zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 62 kuruşa, Ankara'da 20 lira 79 kuruşa, İzmir'de 20 lira 80 kuruşa yükselmişti. İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 23 lira 89 kuruşa, Ankara'da 24 lira 3 kuruşa, İzmir'de ise 24 lira 6 kuruşa çıkmıştı.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da 25 Kasım 2022 Cuma günü itibariyle benzinin litresi 20 lira 16 kuruş oldu.

ANKARA'DA GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Ankara'da benzinin litresi 20 lira 33 kuruşa düştü.

İZMİR'DE BENZİN FİYATLARINDA SON DURUM

İzmir'de ise benzin fiyatı 20 lira 34 kuruşa indi.

İSTANBUL'DA MOTORİN FİYATLARI

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 24,79 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 24,78 TL

ANKARA'DA MOTORİN FİYATLARI

Motorin fiyatı: 24,89 TL

İZMİR'DE MOTORİN FİYATLARI

Motorin fiyatı: 24,93 TL



