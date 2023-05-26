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Benzin fiyatına zam: Son dakika iptal edilmişti yeniden geliyor! Bu kez artış... İşte 26 Mayıs 2023 benzin ve motorin fiyatları

26.05.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin fiyatı son dakika zam haberleri sonrası sıklıkla araştırılıyor. Hafta başında gelen zammın ardından cuma günü beklenen zammın iptali sonrası cumartesi günü yeniden zam beklendiği öğrenildi. Buna göre benzin grubunda 27 Mayıs Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere fiyat artışı bekleniyor. Peki, benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de 26 Mayıs 2023 Cuma günü benzin ve motorin fiyatları...

Benzin fiyatına zam: Son dakika iptal edilmişti yeniden geliyor! Bu kez artış... İşte 26 Mayıs 2023 benzin ve motorin fiyatları

Benzin fiyatı ile ilgili son dakika olarak geçilen zam haberlerinden sonra güncel fiyatlar araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Benzin ve motorin fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte yeni zam haberi ve 26 Mayıs 2023 Cuma gününün güncel benzin ve motorin fiyatları...

BENZİN FİYATINA 1 ZAM DAHA!

Benzin fiyatına 26 Mayıs 2023 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş zam gelmesi bekleniyordu. Ancak benzinde bugün için 75 kuruş olarak beklenen fiyat artışı, dün akşam saatlerinde iptal edilmişti.

Yeni gelen bilgilere göre, yarından geçerli olmak üzere benzin grubunda 43 kuruş artış bekleniyor.

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MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ?

Bu tarihte motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 26 MAYIS CUMA 2023

İşte 26 Mayıs 2023 Cuma gününün güncel akaryakıt fiyatları listesi...

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İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

Benzin: 20,58 TL
Motorin: 19.34 TL
LPG (Otogaz): 10.50 TL

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN KAÇ TL?

Benzin: 20.94 TL
Motorin: 19.74 TL
LPG (Otogaz): 10.65 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 20.93 TL
Motorin: 19.77 TL
LPG (Otogaz): 10.54 TL

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