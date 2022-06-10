FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Benzin fiyatları 27 TL'ye dayandı! Dünyadaki enerji krizi sonrası araç sahiplerini üzecek haberi açıkladı

Benzin fiyatları 27 TL'ye dayandı! Dünyadaki enerji krizi sonrası araç sahiplerini üzecek haberi açıkladı

10.06.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol fiyatları 120 doların üzerinde kalmaya devam ederken ABD Hazine Bakanı Jenet Yellen’dan çok konuşulacak bir tahmin geldi. Benzin fiyatları için yaptığı tahminde Yellen, ‘Yakın zamanda düşmesini beklemiyoruz’ ifadesini kullandı. Öte yandan yurt içinde de akaryakıt fiyatlarına ilişkin gelişmeler araç sahipleri tarafından araştırılırken, benzin, motorin ve LPG zamlarından sonra yola çıkanları yakından ilgilendiren rakamlar gözler önüne serildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Benzin fiyatları 27 TL'ye dayandı! Dünyadaki enerji krizi sonrası araç sahiplerini üzecek haberi açıkladı

Hafta boyunca yükselişini hızlandırarak 125 doların üzerine çıkan petrol fiyatları haftanın son işlem gününde geriledi. Dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi Çin'in sınırlı da olsa yeni salgın önlemlerini devreye alması talep görünümünü bozarken petrol fiyatlarında da sınırlı geri çekilme yaşandı. ABD ham petrolü 121 doların altını görürken, Brent petrol de 122 dolara geriledi.

iStock-1316669671

Ancak petrol fiyatları için korkutan tahmin geçtiğimiz günlerde Petrol ve gaz piyasaları istihbarat platformu Oil Industry Insight Kurucusu Alahdal Hussein’den geldi. Rusya-Ukrayna savaşı devam ettiği sürece petrol fiyatlarındaki yükselişin süreceğini belirten Hussein, "Varil başına 150 doları görmek mümkün" dedi.

iStock-1220724113

YELLEN’DEN DİKKAT ÇEKEN BENZİN FİYATI AÇIKLAMASI

Bir yandan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş da petrol fiyatlarının düşük kalmasının önüne geçerken ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’dan çok kritik bir açıklama geldi. ABD ekonomisinin resesyon yaşayacağını düşünmediğini ifade eden Yellen benzin fiyatlarına ilişkin de konuştu.

1654835626272

Yellen, benzin fiyatlarının Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından önce yükselmeye başladığını, ancak bunun salgın sırasında kaydedilen düşük seviyelerden bir toparlanma olduğunu aktardı. Ayrıca, “Benzin fiyatlarının yakın zamanda düşmesi pek olası değil." dedi. Rusya'ya yönelik yaptırımlara da değinen Yellen, Çin'in, Rusya'ya yaptırımlardan kaçınması için yardım ettiğine dair kanıt görmediğini kaydetti.

TÜRKİYE’DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Türkiye’de de akaryakıt fiyatları vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. 8 Haziran 2022 Çarşamba günü motorin grubunda 1,93 TL fiyat artışı meydana gelmişti. Akaryakıt fiyatlarında dün bir fiyat değişikliği yaşanmazken, bugün de sektör kaynaklarından gelen herhangi bir zam/indirim haberi gelmedi.

iStock-839383908

GÜNCEL LPG FİYATLARI

İSTANBUL
LPG fiyatı: 11.82 TL
Mazot fiyatı: 27,83 TL
Benzin fiyatı: 26,24 TL

ANKARA
LPG fiyatı: 11.85 TL
Benzin fiyatı 26,33 TL
Motorin fiyatı 27,92 TL

İZMİR
LPG fiyatı: 11.55 TL
Motorin fiyatı: 27,92 TL

ORTAYA ÇIKAN RAKAMLAR ŞOKE ETTİ

Son bir senede akaryakıt fiyatlarının depo maliyetlerine etkisi ise rakamlarla ortaya konuldu. Buna göre 1 Haziran 2021'de İstanbul'dan İzmir'e benzinli bir araçla gitmek 297 TL iken 1 Haziran 2022'de bu tutar 1.007 TL'ye yükseldi. Aynı şekilde İstanbul'dan Ankara'ya 440 km'lik mesafe benzinli otomobil ile geçtiğimiz yıl 1 Haziran'da 272 TL ile kat edilirken bu yılın 1 Haziran'ında rakam 923 TL'yi buldu. Yine 2021'in 1 Haziran'ından 2022'nin 1 Haziran'ına benzinli araçla İstanbul'dan Adana'ya gidiş 576'dan bin 952'ye, Antalya'ya gidiş 427'den bin 448'e, Kars'a gidiş 898'den 3 bin 43'e, Trabzon'a gidiş ise 650'den 2 bin 203'e çıktı.

iStock-912330026

Motorin üzerinden geçen yıl ile bu yılın 1 Haziran tarihleri karşılaştırmasında ise İstanbul'dan Ankara'ya gidiş 982 TL, İzmir'e gidiş ise 1071 TL'ye yükseldi. Motorinle kat edilen mesafede harcanan tutarın miktarı İstanbul'dan Adana'ya gidişte 539'dan 2 bin 75'e, Antalya'ya gidişte 400'den bin 540'a, Kars'a gidişte 841'den 3 bin 235'e, Trabzon'a gidiş ise 609'dan 2 bin 343'e çıktı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dün akşam duyuruldu! İşte 6 maddede ekonomide alınan yeni kararlarDün akşam duyuruldu! İşte 6 maddede ekonomide alınan yeni kararlar
Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha yoldaAkaryakıt fiyatlarına bir zam daha yolda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Köy ablukaya alındı, halk tedirgin! Her yerde aranıyorlar

Köy ablukaya alındı, halk tedirgin! Her yerde aranıyorlar

Açıklama geldi... O ülkeye kimlikle gidilebilecek!

Açıklama geldi... O ülkeye kimlikle gidilebilecek!

Hazine ve Maliye Bakanlığından 'ekonomide yeni adım' açıklaması: GES talep toplama işlemi gerçekleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığından 'ekonomide yeni adım' açıklaması: GES talep toplama işlemi gerçekleştirilecek

Kredi kartları ve tüketici kredileriyle ilgili yeni düzenleme! Vade sınırlaması getirildi

Kredi kartları ve tüketici kredileriyle ilgili yeni düzenleme! Vade sınırlaması getirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklaması sonrası dolar kurunda dikkat çeken dalgalanma!

Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklaması sonrası dolar kurunda dikkat çeken dalgalanma!

Merkez Bankası'ndan kredi kararı! Dolar ve Türk Lirası...

Merkez Bankası'ndan kredi kararı! Dolar ve Türk Lirası...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Şarkısı şoke etti! Murat Dalkılıç yorumları dikkat çekti

Şarkısı şoke etti! Murat Dalkılıç yorumları dikkat çekti

Şehrin her yerinde aranıyor! Ayağındayken çalıyor, koklayarak...

Şehrin her yerinde aranıyor! Ayağındayken çalıyor, koklayarak...

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.