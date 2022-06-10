Benzin fiyatları 27 TL'ye dayandı! Dünyadaki enerji krizi sonrası araç sahiplerini üzecek haberi açıkladı

Hafta boyunca yükselişini hızlandırarak 125 doların üzerine çıkan petrol fiyatları haftanın son işlem gününde geriledi. Dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi Çin'in sınırlı da olsa yeni salgın önlemlerini devreye alması talep görünümünü bozarken petrol fiyatlarında da sınırlı geri çekilme yaşandı. ABD ham petrolü 121 doların altını görürken, Brent petrol de 122 dolara geriledi.

Ancak petrol fiyatları için korkutan tahmin geçtiğimiz günlerde Petrol ve gaz piyasaları istihbarat platformu Oil Industry Insight Kurucusu Alahdal Hussein’den geldi. Rusya-Ukrayna savaşı devam ettiği sürece petrol fiyatlarındaki yükselişin süreceğini belirten Hussein, "Varil başına 150 doları görmek mümkün" dedi.

YELLEN’DEN DİKKAT ÇEKEN BENZİN FİYATI AÇIKLAMASI

Bir yandan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş da petrol fiyatlarının düşük kalmasının önüne geçerken ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’dan çok kritik bir açıklama geldi. ABD ekonomisinin resesyon yaşayacağını düşünmediğini ifade eden Yellen benzin fiyatlarına ilişkin de konuştu.

Yellen, benzin fiyatlarının Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından önce yükselmeye başladığını, ancak bunun salgın sırasında kaydedilen düşük seviyelerden bir toparlanma olduğunu aktardı. Ayrıca, “Benzin fiyatlarının yakın zamanda düşmesi pek olası değil." dedi. Rusya'ya yönelik yaptırımlara da değinen Yellen, Çin'in, Rusya'ya yaptırımlardan kaçınması için yardım ettiğine dair kanıt görmediğini kaydetti.

TÜRKİYE’DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Türkiye’de de akaryakıt fiyatları vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. 8 Haziran 2022 Çarşamba günü motorin grubunda 1,93 TL fiyat artışı meydana gelmişti. Akaryakıt fiyatlarında dün bir fiyat değişikliği yaşanmazken, bugün de sektör kaynaklarından gelen herhangi bir zam/indirim haberi gelmedi.

GÜNCEL LPG FİYATLARI

İSTANBUL

LPG fiyatı: 11.82 TL

Mazot fiyatı: 27,83 TL

Benzin fiyatı: 26,24 TL

ANKARA

LPG fiyatı: 11.85 TL

Benzin fiyatı 26,33 TL

Motorin fiyatı 27,92 TL

İZMİR

LPG fiyatı: 11.55 TL

Motorin fiyatı: 27,92 TL

ORTAYA ÇIKAN RAKAMLAR ŞOKE ETTİ

Son bir senede akaryakıt fiyatlarının depo maliyetlerine etkisi ise rakamlarla ortaya konuldu. Buna göre 1 Haziran 2021'de İstanbul'dan İzmir'e benzinli bir araçla gitmek 297 TL iken 1 Haziran 2022'de bu tutar 1.007 TL'ye yükseldi. Aynı şekilde İstanbul'dan Ankara'ya 440 km'lik mesafe benzinli otomobil ile geçtiğimiz yıl 1 Haziran'da 272 TL ile kat edilirken bu yılın 1 Haziran'ında rakam 923 TL'yi buldu. Yine 2021'in 1 Haziran'ından 2022'nin 1 Haziran'ına benzinli araçla İstanbul'dan Adana'ya gidiş 576'dan bin 952'ye, Antalya'ya gidiş 427'den bin 448'e, Kars'a gidiş 898'den 3 bin 43'e, Trabzon'a gidiş ise 650'den 2 bin 203'e çıktı.

Motorin üzerinden geçen yıl ile bu yılın 1 Haziran tarihleri karşılaştırmasında ise İstanbul'dan Ankara'ya gidiş 982 TL, İzmir'e gidiş ise 1071 TL'ye yükseldi. Motorinle kat edilen mesafede harcanan tutarın miktarı İstanbul'dan Adana'ya gidişte 539'dan 2 bin 75'e, Antalya'ya gidişte 400'den bin 540'a, Kars'a gidişte 841'den 3 bin 235'e, Trabzon'a gidiş ise 609'dan 2 bin 343'e çıktı.



