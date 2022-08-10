BENZİN FİYATLARI GÜNCEL! 10 Ağustos 2022 benzin ne kadar? Mazot ve akaryakıt fiyatları kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...

Benzin fiyatı ile ilgili son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz aylarda 30 TL'yi gören motorinin litre fiyatına yeni bir indirim geldi. Peki 10 Ağustos 2022 benzin ne kadar? Mazot ve akaryakıt fiyatları kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ve detaylar haberimizde...
İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 12 kuruşa geriledi.
Ankara'da benzinin litresi 20 lira 17 kuruş oldu.
Benzinin litresi İzmir'de ise 20 lira 15 kuruşa düştü.
Motorinin litresi ise İstanbul'da 22 lira 37 kuruşa geriledi.
Ankara'da motorinin litresi 22 lira 46 kuruş oldu.
Motorinin litresi İzmir'de ise 22 lira 47 kuruşa geriledi.
30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 kuruş oldu. Ankara'da ise litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,03 lira oldu.
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