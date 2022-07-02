Benzin fiyatları gelen indirimlerin ardından araştırılmaya başladı. Türkiye'de bulunan milyonlarca araç sahibi vatandaşın sabırsızlıkla beklediği akaryakıt indirimi dün gece geldi. 30 lira seviyesine kadar ulaşan benzin fiyatlarında dün gece indirim yapıldı. Sürücüler, 'Benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Motorin ve LPG fiyatları ne kadar?' gibi sorgulamaları internet üzerinden yapmaya başladı. Peki, benzin fiyatları ne kadar oldu, indirim mi geldi? 2 Temmuz güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzin fiyatları üst üste gelen indirimlerin ardından sürücülerin yüzünü güldürdü. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 25.17'ye, Ankara ve İzmir'de 25.29 TL'ye geriledi.

LPG FİYATI NE KADAR OLDU?

Otogazın litre fiyatı ise İstanbul'da 10.69 TL'ye, Ankara'da 10.66 TL'ye, İzmir'de ise 10.56 TL'ye geriledi.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde motorine gelen üst üste indirimlerin ardından araç sahipleri motorin fiyatlarını araştırmaya başladı. 29 Haziran tarihinde motorine 2 lira 50 kuruş, 30 Haziran tarihinde ise 84 kuruş indirim geldi. Böylece iki günde fiyat 3 lira 34 kuruş geriledi.

