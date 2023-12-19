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BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar? Gece yarısı tabela değişiyor! (19 Aralık Salı güncel benzin ve motorin fiyatları)

19.12.2023 10:02 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Brent petrol fiyatlarındaki karışık seyir devam ederken, benzin ve motorin fiyatları araç sahiplerinin en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor. ‘Bugün akaryakıt fiyatlarında indirim ya da zam var mı’ diye merak edenler için son dakika haberi geldi. İşte 19 Aralık 2023 Salı güncel benzin-mazot fiyatı ile haberin detayları…

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar? Gece yarısı tabela değişiyor! (19 Aralık Salı güncel benzin ve motorin fiyatları)

Son dakika haberi… Petrol fiyatları ve döviz kurları akaryakıt litre fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Başta benzin ve motorin (mazot) olmak üzere araç sahipleri akaryakıt fiyatları için indirim ve zam haberlerini yakından takip ederken son dakika gelişmesi yaşandı. Benzin fiyatı için zam yapılacağı öğrenildi. İşte il il güncel benzin-mazot fiyatı…

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SON DAKİKA: BENZİNE ZAM YOLDA

7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olan akaryakıt indirimi ile motorin fiyatlarına 1 lira 30 kuruşluk indirim uygulandı. Ardından 8 Aralık itibaren 88 kuruşluk bir indirim daha yapıldı. Motorine gelen indirimlerin ardından benzine de 1 lira 65 kuruş indirim gelmişti.

Bu gece yarısından itibaren benzin litre fiyatı için 1 lira 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Motorin fiyatları içinse herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

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İNDİRİM SONRASI GÜNCEL BENZİN FİYATI NE OLACAK?

1,49 liralık indirimin ardından benzin fiyatları İstanbul’da 32,98 liradan 34,47 TL’ye, Ankara’da 33,68 liradan 35,17 TL’ye ve İzmir’de 33,78 liradan 35,27 TL’ye yükselecek.

BENZİN

GÜNCEL MAZOT FİYATLARI

Motorin fiyatları ortalama olarak İstanbul’da 35,45 TL, Ankara’da 36,11 TL ve İzmir’de 36,27 TL’den satılıyor.

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PETROLDE KIZILDENİZ GERGİNLİĞİ

İran destekli Husi isyancıların Yemen'deki son saldırılarındaki artış nakliye rotalarını bozarken, sevkiyat yapan bazı tankerlerin Kızıldeniz’den çekileceği bildirildi. Bu gelişme petrol fiyatlarını dalgalandırırken brent petrol 78 doları aştı. Ham petrol ise 72,80 dolara geriledi.


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