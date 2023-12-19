BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar? Gece yarısı tabela değişiyor! (19 Aralık Salı güncel benzin ve motorin fiyatları)

Son dakika haberi… Petrol fiyatları ve döviz kurları akaryakıt litre fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Başta benzin ve motorin (mazot) olmak üzere araç sahipleri akaryakıt fiyatları için indirim ve zam haberlerini yakından takip ederken son dakika gelişmesi yaşandı. Benzin fiyatı için zam yapılacağı öğrenildi. İşte il il güncel benzin-mazot fiyatı…
7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olan akaryakıt indirimi ile motorin fiyatlarına 1 lira 30 kuruşluk indirim uygulandı. Ardından 8 Aralık itibaren 88 kuruşluk bir indirim daha yapıldı. Motorine gelen indirimlerin ardından benzine de 1 lira 65 kuruş indirim gelmişti.
Bu gece yarısından itibaren benzin litre fiyatı için 1 lira 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Motorin fiyatları içinse herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
1,49 liralık indirimin ardından benzin fiyatları İstanbul’da 32,98 liradan 34,47 TL’ye, Ankara’da 33,68 liradan 35,17 TL’ye ve İzmir’de 33,78 liradan 35,27 TL’ye yükselecek.
Motorin fiyatları ortalama olarak İstanbul’da 35,45 TL, Ankara’da 36,11 TL ve İzmir’de 36,27 TL’den satılıyor.
İran destekli Husi isyancıların Yemen'deki son saldırılarındaki artış nakliye rotalarını bozarken, sevkiyat yapan bazı tankerlerin Kızıldeniz’den çekileceği bildirildi. Bu gelişme petrol fiyatlarını dalgalandırırken brent petrol 78 doları aştı. Ham petrol ise 72,80 dolara geriledi.