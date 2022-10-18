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Benzin ne kadar? Motorin kaç TL oldu? 18 Ekim 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel benzin ve motorin fiyatları!

18.10.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ne kadar, sorusunun yanıtı merak konusu olurken başta İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan birçok kişi 18 Ekim 2022 Salı gününün güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Motorin de dahil olmak üzere akaryakıt fiyatları indirim ya da zam haberleri ile vatandaşların gündeminde kalmaya devam ediyor. Peki, benzin ne kadar oldu? Motorin kaç TL? İşte 18 Ekim 2022 Salı günü İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel motorin ve benzin fiyatları...

Benzin ne kadar? Motorin kaç TL oldu? 18 Ekim 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel benzin ve motorin fiyatları!

Benzin ve motorin de dahil olmak üzere son aylarda özellikle dolar kurunun da etkisiyle bir hayli yükselen akaryakıt fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere petroldeki iniş çıkışlar da akaryakıt fiyatlarına yön veriyor. Peki, benzin ne kadar? Motorin kaç TL oldu? İşte 18 Ekim 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel benzin ve motorin fiyatları...

benzin

18 EKİM GÜNCEL MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI

Benzin ve motorin başta olmak üzere akaryakıt fiyatları için indirim ve zam haberleri milyonlarca sürücü tarafından yakından takip ediliyor.

Savaş sonrası döviz kurlarındaki yükselme ile 30 lirayı gören motorin fiyatları benzin fiyatlarını sollamış durumda.

İşte güncel benzin ve motorin fiyatları...

benzin

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR, KAÇ TL?

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İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.63 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27,43 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR, KAÇ TL?

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Ankara'da benzin litre fiyatı 20.77 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 27,55 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN NE KADAR, KAÇ TL?

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İzmir'de benzin litre fiyatı 20.76 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 27,52 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

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