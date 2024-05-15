FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Benzin ve motorin alacaklar dikkat! 13 bin akaryakıt bayii tabelaları değiştirdi: Yeni yasak resmen yürürlükte

Benzin ve motorin alacaklar dikkat! 13 bin akaryakıt bayii tabelaları değiştirdi: Yeni yasak resmen yürürlükte

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
15.05.2024 07:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin istasyonlarda aynı fiyata satılmasına ilişkin Kurul kararı yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, 13 bin bayide bugün itibarıyla fiyatlar güncellendi.

Benzin ve motorin alacaklar dikkat! 13 bin akaryakıt bayii tabelaları değiştirdi: Yeni yasak resmen yürürlükte

EPDK'nın Kurul kararına göre, bugün itibarıyla akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıt için fiyat farkı uygulanmayacak.

Akaryakıt istasyonlarında "95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro" gibi ifadelerle farklı fiyatlarla ürün satışı yapılmayacak.

EPDK'den yapılan açıklamada, dağıtıcı lisansı sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebileceği ancak bu özelliklerin fiyatı değiştirmeyeceği belirtildi.

iStock-1431055619

"KALİTE İZLEMESİ ARALIKSIZ OLARAK SÜRDÜRÜLÜYOR"

Açıklamada, tüketici nezdindeki belirsizliklerin önüne geçilmesinin, dağıtıcı ve bayilerin operasyonlarında kolaylık sağlanmasının amaçlandığı karara ilişkin, "Türkiye'de yaklaşık 13 bin bayi ile tüketicilerin akaryakıt ihtiyaçları en yüksek hizmet ve kalite standartlarıyla karşılanmaktadır. Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile akaryakıt bayilerinde ve Depo Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile de akaryakıt dolum terminallerinde kalite izlemesi aralıksız olarak sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

EPDK, dağıtıcı lisansı sahiplerinin yüzde 0,5'i geçmemek kaydıyla akaryakıtların özelliklerini iyileştirmeye yönelik çeşitli katkı maddelerini ürüne ekleyebildiğini belirterek, bu işlem için kullanılacak katkı maddelerine ilişkin dağıtıcı lisansı sahiplerinin EPDK'yi bilgilendirme ve gerekli izinleri alma yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını kaydetti.

iStock-1447680048

15 MAYIS 2024 GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 42.67 TL
Motorin litre fiyatı: 40.20 TL
LPG litre fiyatı: 20.97 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 42.58 TL
Motorin litre fiyatı: 40.13 TL
LPG litre fiyatı: 20.43 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43.56 TL
Motorin litre fiyatı: 41.14 TL
LPG litre fiyatı: 20.87 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43.81 TL
Motorin litre fiyatı: 41.39 TL
LPG litre fiyatı: 20.51 TL

MOTORİN

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karttan nakit çekime sert frenKarttan nakit çekime sert fren
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı! İşte yeni tarifeOtoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı! İşte yeni tarife
İstanbul'da suya zam! İşte yeni tarifeİstanbul'da suya zam! İşte yeni tarife
Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
En Çok Okunan Haberler
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı! İşte yeni tarife

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı! İşte yeni tarife

Akaryakıtta yeni uygulama resmen yürürlükte

Akaryakıtta yeni uygulama resmen yürürlükte

NASA yayınladı! Güneş'te bir patlama daha gerçekleşti! "Son 7 yılın en büyüğü"

NASA yayınladı! Güneş'te bir patlama daha gerçekleşti! "Son 7 yılın en büyüğü"

Arda Güler yedekten girip yine gol attı! Real Madrid farklı kazandı

Arda Güler yedekten girip yine gol attı! Real Madrid farklı kazandı

Dünya piyasalarının beklediği açıklama geldi! Fed Başkanı faiz için net sinyali verdi

Dünya piyasalarının beklediği açıklama geldi! Fed Başkanı faiz için net sinyali verdi

Memurlara uzaktan ve esnek çalışma geliyor! SGK Uzmanı ayrıntıları tek tek anlattı!

Memurlara uzaktan ve esnek çalışma geliyor! SGK Uzmanı ayrıntıları tek tek anlattı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.