Benzin ve motorine zam mı geldi? 4 Mart benzin ve motorine ne kadar zam geldi?

Vatandaşlar, araç sahipleri peş peşe gelen zamlardan sonra güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya koyuldu. EPGİS, yarından itibaren geçerli olmak üzere (05.03.2022) benzinde ve motorinde zam gerçekleştirildiğini duyurdu. Buna göre benzinin litresi İstanbul'da 17,99 TL'den 18,68 TL'ye çıkacağı belirtildi. İşte güncel fiyatlar...

BENZİN VE MOTORİNE ZAM MI GELDİ?

EPGİS, gece yarısı itibarıyla geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatının 69 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 84 kuruş zamlandığını açıkladı. Dün gece motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam gelmişti. Evvelki gece ise motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam geldiği açıklanmıştı.

Petrol fiyatları Rusya-Ukrayna savaşı ile yükseldi ve 115 doları aştı. Petrol fiyatlarındaki artış zam olarak yansıyor. EPGİS tarafından verilen bilgiye göre Ankara'da ortalama olarak 18,08 TL'den satılan benzinin litre fiyatı 18,77 TL'ye yükselecek. İzmir'de 18,11 TL'den satılan benzin 18,80 TL'ye yükselecek.

Ankara'da ortalama 19,01 TL'den satışa sunulan motorinin litre fiyatı 19,85 TL olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 18,93 liradan 19,77 liraya, İzmir'de 19,02 liradan 19,86 liraya yükselecek.

EPGİS tarafından yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

05/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 69

Motorinde 84 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

