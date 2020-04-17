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Benzin ve motorine zam

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.04.2020 16:33 | Son Güncelleme

Benzinin litre fiyatına 15, motorinin litre fiyatına 10 kuruş zam geldi.

Benzin ve motorine zam

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, söz konusu artışlar pompa fiyatlarına bu gece yarısı itibarıyla yansıyacak.

Başkent Ankara'da ortalama 5,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,39 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,10 liradan 5,25 liraya, İzmir'de 5,27 liradan 5,42 liraya yükselecek.

Ankara'da ortalama 5,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,26 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,08 liradan 5,18 liraya, İzmir'de 5,19 liradan 5,29 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
benzin, mazot, zam,

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu halk resmen bitiriliyor.Resmen kani emiliyor.Petrolun varil fiati 29 dolara dustu insan Allahtan korkar. Bu millet ne zaman uyanacak ve kaderine hükmedecek bilmem ki
Zaten 60 dolar civarında olan benzin satış fiyatlarının petrolun 25 dolara inmesine rağmen pompaya zam yapılması ne demek??? varmı izahı
Dengesiz bir fiyat politikamız var. 1 gün önce iniyor, 2 gün sonra zam geliyor. Hükümetin ne yaptığını bilen var mı?
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