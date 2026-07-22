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Benzinde yeni zam alarmı! Yeni rekor kapıda

Brent petroldeki yükselişin ardından benzin fiyatlarına 23 Temmuz gecesinden itibaren 1,23 TL zam yapılması bekleniyor. Motorin ve LPG'de ise şimdilik fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Benzinde yeni zam alarmı! Yeni rekor kapıda
Aleyna Türkmen

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve küresel petrol piyasalarında yaşanan sert yükseliş, akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı yönlü etkiliyor. Brent petrolün varil fiyatının 90 dolar seviyesini aşmasının ardından benzin fiyatlarında yeni bir artış beklentisi oluştu.

Küresel enerji arzına yönelik endişelerin büyümesi, özellikle bölgedeki çatışmaların derinleşmesi ve ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyon sinyalleriyle birlikte petrol fiyatlarını yukarı taşırken, bu gelişmelerin pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Benzinde yeni zam alarmı! Yeni rekor kapıda 1

BENZİNE 1,23 TL ZAM BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 23 Temmuz Çarşamba gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,23 TL zam yapılması öngörülüyor.

Motorin ve LPG fiyatlarında ise şu an için herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Benzinde yeni zam alarmı! Yeni rekor kapıda 2

BRENT PETROLDEKİ YÜKSELİŞ ETKİLİ OLDU

Akaryakıt fiyatlarındaki artış beklentisinin temel nedenleri arasında Brent petrolün varil fiyatının 90 dolar eşiğinin üzerine çıkması gösteriliyor.

Orta Doğu'da tırmanan askeri ve siyasi gerilim ile küresel petrol piyasalarında yaşanan yükselişin, iç piyasadaki akaryakıt fiyatları üzerinde baskı oluşturduğu değerlendiriliyor.

Benzinde yeni zam alarmı! Yeni rekor kapıda 3

POMPA FİYATLARI İL İL GÜNCELLENECEK

Beklenen 1,23 TL'lik artışın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere üç büyükşehir ile doğu illerindeki ortalama benzin litre fiyatlarının yeniden güncellenmesi bekleniyor.

Lojistik ve nakliye maliyetlerinin etkisiyle Türkiye'nin doğu illerinde benzinin litre fiyatının ilk kez 70 lira psikolojik sınırına bu kadar yaklaşacağı ifade ediliyor.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (22 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 65.71 TL
Motorin: 74.27 TL
LPG: 31.19 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 65.56 TL
Motorin: 74.12 TL
LPG: 30.59 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 66.68 TL
Motorin: 75.39 TL
LPG: 31.29 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 66.96 TL
Motorin: 75.66 TL
LPG: 31.19 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
74.25
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
65.7
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
38.35
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
56.19
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
42.77
Gazyağı
73.99
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Zam akaryakıt fiyatları
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