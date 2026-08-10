Benzine gece yarısı zam: Pompaya yansıyacak rakam belli oldu

Benzine zam mı geliyor? Akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatı, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam ederken son olarak benzin için yeni bir zam beklentisi ortaya çıktı. Tarih de belli oldu. Peki, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 10 Ağustos 2026 Pazartesi ne kadar? İşte benzin zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 10 Ağustos 2026 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE ZAM MI GELECEK?

Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Benzine, bu gece yarısı 2 TL 8 kuruş zam bekleniyor. Bu tutarın, yüzde 25'i ÖTV'den karşılanacak, yüzde 75'i pompaya yansıyacak. Buna göre pompaya yansıyacak zam tutarı 1,56 TL." ifadelerini kullandı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (10 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 68.36 TL

Motorin: 80.04 TL

LPG: 33.79 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 68.21 TL

Motorin: 79.90 TL

LPG: 33.19 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 69.32 TL

Motorin: 81.16 TL

LPG: 33.89 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 69.62 TL

Motorin: 81.44 TL

LPG: 33.79 TL