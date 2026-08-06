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Benzine indirim göründü! Pompaya yansıyacak mı?

Benzin indirimi son dakika! Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatları ve kurdaki hareketlilik ile değişmeye devam ederken son olarak benzine yeni bir indirimin göründüğü öğrenildi. Peki, indirim pompa fiyatlarına yansıyacak mı? İşte detaylar...

Benzine indirim göründü! Pompaya yansıyacak mı?
Hande Dağ

Benzin indirimi son dakika... Brent petrol, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmeler akaryakıt fiyatlarını etkilerken benzin ve motorin fiyatlarında da sık sık değişimler yaşanabiliyor. Son olarak benzin için yeni bir indirimin göründüğü öğrenildi. Peki, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 6 Ağustos 2026 Perşembe ne kadar? İşte benzin zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 6 Ağustos 2026 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine indirim göründü! Pompaya yansıyacak mı? 1

BENZİNE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Benzine, bu geceden geçerli 4,35 TL indirim göründü" dedi.

Benzine indirim göründü! Pompaya yansıyacak mı? 2

POMPAYA YANSIYACAK MI?

Söz konusu indirimin pompaya yansıyıp yansımayacağı merak ediliyor. Aydilek, paylaşımının devamında "Motorinde olduğu gibi benzinde de indirimin tamamının ÖTV için kesilmesi, pompa fiyatlarının değişmemesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Benzine indirim göründü! Pompaya yansıyacak mı? 3

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (6 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine indirim göründü! Pompaya yansıyacak mı? 4

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 67.27 TL
Motorin: 80.01 TL
LPG: 33.79 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 67.12 TL
Motorin: 79.87 TL
LPG: 33.19 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 68.24 TL
Motorin: 81.14 TL
LPG: 33.89 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 68.52 TL
Motorin: 81.41 TL
LPG: 33.79 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
80.01
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
67.27
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
37.41
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
55.13
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
42.16
Gazyağı
77.74
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benzin LPG motorin Otogaz Akaryakıt Motorin fiyatları akaryakıt fiyatları benzin fiyatı benzin indirim lpg fiyatları
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