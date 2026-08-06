Benzine indirim göründü! Pompaya yansıyacak mı?

Benzin indirimi son dakika... Brent petrol, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmeler akaryakıt fiyatlarını etkilerken benzin ve motorin fiyatlarında da sık sık değişimler yaşanabiliyor. Son olarak benzin için yeni bir indirimin göründüğü öğrenildi. Peki, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 6 Ağustos 2026 Perşembe ne kadar? İşte benzin zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 6 Ağustos 2026 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Benzine, bu geceden geçerli 4,35 TL indirim göründü" dedi.

POMPAYA YANSIYACAK MI?

Söz konusu indirimin pompaya yansıyıp yansımayacağı merak ediliyor. Aydilek, paylaşımının devamında "Motorinde olduğu gibi benzinde de indirimin tamamının ÖTV için kesilmesi, pompa fiyatlarının değişmemesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (6 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 67.27 TL

Motorin: 80.01 TL

LPG: 33.79 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 67.12 TL

Motorin: 79.87 TL

LPG: 33.19 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 68.24 TL

Motorin: 81.14 TL

LPG: 33.89 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 68.52 TL

Motorin: 81.41 TL

LPG: 33.79 TL