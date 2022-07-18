FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. BENZİNE İNDİRİM Mİ GELECEK? 18 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

BENZİNE İNDİRİM Mİ GELECEK? 18 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

18.07.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü, yani haftanın birinci gününde İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarının gerilemesi birlikte akaryakıt fiyatlarında da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Peki 18 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin fiyatları...

BENZİNE İNDİRİM Mİ GELECEK? 18 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

Benzin fiyatları, indirim ve zam haberleri ile son dakika açıklamaları nedeniyle 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü de internette araştırılıyor. Yüksek enflasyonun ekonomik büyümeyi ve petrol talebini etkileyeceğine dair endişeler artarken petrol fiyatlarında son iki haftadır sert düşüşler yaşanıyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini artırdı. Peki 18 Temmuz 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İşte 18 Temmuz 2022 Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...

BENZİNE İNDİRİM Mİ GELECEK?

Benzinde 19 Temmuz Salı gününden geçerli olmak üzere 96 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Motorinde ise fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.

BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin fiyatı: 25,21 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 25,32 TL

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 25,31 TL

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.

Benzine zam mı geldi?

LPG NE KADAR?

Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.

Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MTV ikinci taksit için süre daralıyor! MTV ikinci taksit için süre daralıyor!
Benzine indirim geliyor! Motorin ise…Benzine indirim geliyor! Motorin ise…
Benzine indirim, otogaza zam geldi…Benzine indirim, otogaza zam geldi…
Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir benzin fiyatı benzin fiyatı istanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Nwakaeme menajer oyununa geldi!

Nwakaeme menajer oyununa geldi!

Sosyal medyadan duyurdu! Görevden alındılar

Sosyal medyadan duyurdu! Görevden alındılar

Belediye başkanına meydanda saldırı! "Bu kişiler yanıma gelip..."

Belediye başkanına meydanda saldırı! "Bu kişiler yanıma gelip..."

O ülkelerde alarm! Maske geri dönüyor

O ülkelerde alarm! Maske geri dönüyor

Motorinden sonra benzine de üst üste indirim

Motorinden sonra benzine de üst üste indirim

Dikkat çeken 'sosyal harcama' açıklaması

Dikkat çeken 'sosyal harcama' açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Gelin ve damadın seksi dansına kayınvalidenin tepkisi olay oldu

Gelin ve damadın seksi dansına kayınvalidenin tepkisi olay oldu

Öldürülen kocasının abisini ifşa etti! Şoke eden mesajlar

Öldürülen kocasının abisini ifşa etti! Şoke eden mesajlar

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Ünlü futbolcunun kız kardeşi beyaz bikinisiyle tatilini bitirdi

Ünlü futbolcunun kız kardeşi beyaz bikinisiyle tatilini bitirdi

İğrenç olay! Masöz müşterilerini taciz edip filme aldı

İğrenç olay! Masöz müşterilerini taciz edip filme aldı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.