BENZİNE İNDİRİM Mİ GELECEK? 18 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

Benzin fiyatları, indirim ve zam haberleri ile son dakika açıklamaları nedeniyle 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü de internette araştırılıyor. Yüksek enflasyonun ekonomik büyümeyi ve petrol talebini etkileyeceğine dair endişeler artarken petrol fiyatlarında son iki haftadır sert düşüşler yaşanıyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini artırdı. Peki 18 Temmuz 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İşte 18 Temmuz 2022 Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...
Benzinde 19 Temmuz Salı gününden geçerli olmak üzere 96 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Motorinde ise fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.
İstanbul'da benzin fiyatı: 25,21 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı: 25,32 TL
İzmir'de Benzin litre fiyatı: 25,31 TL
Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.
Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.
Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.
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