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Benzine ve motorine yeni zam geldi mi? Güncel motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatlarında son durum

19.03.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam gelip gelmediği merak edildi. Brent petrolün varil fiyatı önceki gün 107,50 doları görmüştü. Sonrasında günü 106,64 dolar seviyesinde kapatmıştı. Petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesinin ardından akaryakıt fiyatlarına yeniden zam gelmesi bekleniyordu. Peki benzine ve motorine yeni zam geldi? Güncel motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...

Benzine ve motorine yeni zam geldi mi? Güncel motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatlarında son durum

Brent petrolün varil fiyatı önceki gün 107,50 doları görmüştü. Günü 106,64 dolar seviyesinde kapatan petrol fiyatları 18 Mart Cuma günü yeniden yükselişe geçmişti. Peki benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi mi?

MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

19 Mart 2022 tarihinde ise brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 1,21 artışla saat 10.10 itibarıyla 107,93 dolardan işlem görmeye başladı. Petrol fiyatlarının yükselişe geçmesinin sonrasında sektör kaynaklarına göre akaryakıtta yeni zamlar bekleniyordu. Gelişme sonrası motorinin litre fiyatına zam geldiği öğrenildi.

Motorin fiyatlarına 19 Mart itibariyle 1 lira 96 kuruş zam uygulandı. Artış pompa fiyatlarına yansırken, İstanbul'da motorinin litre fiyatı 18,71 TL'den 20,67 TL'ye yükselmiş oldu.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI!

Yapılan zam sonrası motorinin litre fiyatı, İstanbul’da 18,66’dan 20,64'e, başkent Ankara’da 18,77’den 20,72’ye, İzmir’de ise 18,78’den 20,74’e artış göstermiş oldu. Benzin fiyatlarında ise bugün için değişim yaşanmadı. Benzin litresi şu an İstanbul’da 18,01 TL, Ankara’da 18,10 TL, İzmir’de ise 18,12 TL’den satılmakta.

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