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BENZİNE ZAM MI GELDİ? Akaryakıt fiyatı ne kadar oldu? İndirim sonrası motorin kaç TL? 16 Kasım 2022 motorin ve benzin fiyatları!

16.11.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzine zam haberleri sonrası akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri bugün de (16 Kasım 2022 Çarşamba) vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün, dolardaki yükselişin akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacağı iddia edilmişti. Peki, benzin fiyatına zam mı geldi? Akaryakıt fiyatı ne kadar oldu? İndirim sonrası motorin kaç TL? İşte 16 Kasım 2022 Çarşamba günü güncel motorin ve benzin fiyatları...

BENZİNE ZAM MI GELDİ? Akaryakıt fiyatı ne kadar oldu? İndirim sonrası motorin kaç TL? 16 Kasım 2022 motorin ve benzin fiyatları!

Benzin fiyatlarına zam haberleri sonrası akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Akaryakıt fiyatlarına ilişkin gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son gelişmenin ardından güncel fiyatlar bilhassa İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, benzin fiyatına zam mı geldi? Akaryakıt fiyatı ne kadar oldu? İndirim sonrası motorin kaç TL? 16 Kasım 2022 Çarşamba günü güncel motorin ve benzin fiyatları ile konuya ilişkin detaylar haberimizde....

BENZİNE ZAM!

Benzine dün 1 lira 31 kuruş zam yapılacağı aktarıldı. İstanbul'un Bu zamla birlikte Anadolu Yakası'nda benzinin litresinin 24.01 kuruşa çıkacağı aktarılırken, motorin ise 24.85 TL'den satılacağı ifade edildi. Ancak konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Öte yandan, bilindiği üzere geçtiğimiz gün motorin grubunda 1.56 TL indirim yapılmıştı.

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İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 22,70 TL
Anadolu Yakası motorin fiyatı: 24,79 TL

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Avrupa Yakası benzin fiyatı: 22,69 TL
Avrupa Yakası motorin fiyatı: 24,78 TL

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ANKARA'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 22,84 TL

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Motorin fiyatı: 24,89 TL

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İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI KAÇ TL?

Benzin fiyatı: 22,84 TL

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Motorin fiyatı: 24,93 TL

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