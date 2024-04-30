Berber, bakkal, lokanta... IBAN'la ödemeye sıkı denetim! Her fişe 3400 TL para cezası, yakınlarını hesapları da takipte

Berber, bakkal, lokanta... Son dönemde IBAN'la ödeme alıp fiş kesmeyen işletmeler hızla yayıldı. Vergi kaybına neden olan bu usülsüz uygulamanın önünü almak isteyen Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti.
Denetimlerine başlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri; artık IBAN'a para alıp, karşılığında herhangi bir fatura yada fiş kesmeyen esnafa, her bir fiş karşılığında 3 bin 400 TL ceza kesiyor.
Günlerdir sahada esnaf esnaf gezerek denetimlerini geçekleştiren ekipler, IBAN'la ödeme alıp fiş kesmeyenleri tek tek tespit ediyor.
Her bir fiş ve faturayı yakın takibe alan Bakanlık, IBAN'a gelen her ödemenin karşılığında fiş kesilip kesilmediğini kontrol ediyor. Aynı zamanda işletme sahiplerinin yakınlarının da banka hesapları incelemede.
ATV Haber'e konuşan Mali Müşavir Murat Bal, "Devlet burada paranın izini sürecek. 3 bin 400 TL ceza kesilecek. Yapay zeka bu IBAN hareketlerindeki tutara ve işlem sayısına dikkat edecek. Eğer işlem miktarı ve tutarı şüpheli şekilde fazlaysa o zaman bu su akıllı süzgece takılacak. Denetimin olacağının söylentisi bir IBAN'ın bir kere yolunu kesti" diye konuştu.