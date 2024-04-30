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Berber, bakkal, lokanta... IBAN'la ödemeye sıkı denetim! Her fişe 3400 TL para cezası, yakınlarını hesapları da takipte

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
30.04.2024 07:11
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Lokanta, berber gibi başta küçük işletmeler olmak üzere son dönemde müşteriden IBAN yoluyla ödeme almak çok yaygındı. Ancak, vergi kaybına neden olan bu 'usulsüz uygulama' için Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir süre önce harekete geçti ve denetimler sıklaştı. IBAN'a para alıp, karşılığında herhangi bir fatura yada fiş kesmeyen esnafa, her bir fiş karşılığında 3 bin 400 TL ceza kesiliyor. Aynı zamanda işletme sahiplerinin yakınlarının da banka hesapları yakın takipte.

Berber, bakkal, lokanta... IBAN'la ödemeye sıkı denetim! Her fişe 3400 TL para cezası, yakınlarını hesapları da takipte

Berber, bakkal, lokanta... Son dönemde IBAN'la ödeme alıp fiş kesmeyen işletmeler hızla yayıldı. Vergi kaybına neden olan bu usülsüz uygulamanın önünü almak isteyen Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti.

HER BİR FİŞE 3 BİN 400 TL CEZA

Denetimlerine başlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri; artık IBAN'a para alıp, karşılığında herhangi bir fatura yada fiş kesmeyen esnafa, her bir fiş karşılığında 3 bin 400 TL ceza kesiyor.

TEK TEK TESPİT EDİLİYOR

Günlerdir sahada esnaf esnaf gezerek denetimlerini geçekleştiren ekipler, IBAN'la ödeme alıp fiş kesmeyenleri tek tek tespit ediyor.

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YAKINLARININ HESAPLARI DA TAKİPTE

Her bir fiş ve faturayı yakın takibe alan Bakanlık, IBAN'a gelen her ödemenin karşılığında fiş kesilip kesilmediğini kontrol ediyor. Aynı zamanda işletme sahiplerinin yakınlarının da banka hesapları incelemede.

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"'DENETİM' SÖYLENTİSİ BİLE YETTİ"

ATV Haber'e konuşan Mali Müşavir Murat Bal, "Devlet burada paranın izini sürecek. 3 bin 400 TL ceza kesilecek. Yapay zeka bu IBAN hareketlerindeki tutara ve işlem sayısına dikkat edecek. Eğer işlem miktarı ve tutarı şüpheli şekilde fazlaysa o zaman bu su akıllı süzgece takılacak. Denetimin olacağının söylentisi bir IBAN'ın bir kere yolunu kesti" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
denetim IBAN lokanta
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