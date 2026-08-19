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Bereketli yağışlar Malya Tarım İşletmesi'nde sertifikalı tohum verimini artırdı

Kırşehir'de bu yılki düzenli yağış dağılımı, Malya Tarım İşletmesi'nde sertifikalı tohum verimini artırdı.

Bereketli yağışlar Malya Tarım İşletmesi'nde sertifikalı tohum verimini artırdı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı 4. büyük işletme olarak Boztepe ilçesinde kurulduğu 1942 yılından bu yana faaliyet gösteren Malya Tarım İşletmesi'nde, yaklaşık 89 bin dekar alanda 20 biçerdöverle sertifikalı tohum için hububat ve yem bitkisi hasadı yapıldı.

Hububat üretiminde öncü olan Malya Tarım İşletmesi'nde 218 bin 800 dekar olan işletme arazisinin 158 bin dekarı kültür altı arazi olarak kullanılıyor. İşletmede bu yıl da hasadın ardından elde edilecek ürünler, sertifikalı tohum olarak hazırlanacak.

İşletmenin ziraat mühendisi Yiğit Yılmaz Gönenç, AA muhabirine, işletmede tohumluk hububat ve yemlik baklagillerin üretiminin yapıldığını söyledi.

Coğrafyaya ve karasal iklime uyum sağlayacak, kuraklığa, soğuğa dayanıklı ve yüksek verimli hububat üretiminin devam ettiğini dile getiren Gönenç, çiftçinin sertifikalı tohum ihtiyacını karşılamak için çalıştıklarını ifade etti.

Gönenç, "25 bin dekar buğday, 32 bin dekar arpa olmak üzere 57 bin dekar hububat, yonca, hasıl fiğ, tohumluk korunga ve tohumluk fiğ olmak üzere 32 bin dekarda da yemlik baklagiller üretimimiz bulunmaktadır." dedi.

"12 BİN TON KADAR HUBUBAT TOHUMU ÜRETMEYİ PLANLAMAKTAYIZ"

Yiğit Yılmaz Gönenç, yaklaşık 90 bin dekar alanda ekilen hububat ve yem bitkilerinden elde edilecek sertifikalı tohumlukların çiftçilerin kullanımına sunulacağını belirtti.

Hasada kadarki sürede bölgenin aldığı faydalı yağışların verime yansıdığını vurgulayan Gönenç, şöyle konuştu:

"Yemlik baklagillerde 600 ton kadar ürün elde ettik. Yaklaşık 500 tonunu tohum olarak eleyeceğiz ve satışa sunacağız. Hububatta ortalama dekara 450 kilogram verimle yaklaşık 26 bin ton rekolte hedeflemekteyiz. Uzun yıllar ortalaması 12 bin ton olduğunu düşünürsek bu seneki bereketli yağışların verime faydalı olduğunu söyleyebiliriz.

Bitkisel üretimde misyonu sertifikalı tohum üretmek olan Malya Tarım İşletmesi olarak, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından geliştirilen İç Anadolu koşullarına uygun, kuraklığa dayanıklı 'Tarm-92' ve 'Burak Bey' arpa çeşitlerinden 7 bin ton, 'Bayraktar-2000', 'Bezostaja-1' ve 'Es-26' buğday çeşitlerinden ise 5 bin ton olmak üzere toplam 12 bin ton kadar hububat tohumu üretmeyi planlamaktayız."

Tarla saha çavuşu Osman Kılıç da hasat döneminde yangın riskine karşı itfaiye, tanker ve pulluk bağlı traktör ekibinin desteğiyle çalıştıklarını söyledi.

İki grup halinde 20 biçerdöverle hasat yaptıklarını dile getiren Kılıç, "Bu yıl bereketli oldu. İnşallah diğer yılları da aynı bereketle yaparız. Yoğun şekilde çalışıyoruz. Memleketimize hayırlı, uğurlu, bol ve bereketli olur inşallah." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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