BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071390 0,49 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041638 0,49 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,072566 0,40 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,094931 0,38 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,032786 0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,079688 0,88 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,054056 0,14 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,042095 0,03 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025377 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019626 0,69 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,023814 0,68 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019620 0,62 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019567 0,61 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016706 0,58 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034549 0,96 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024040 0,89 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,022412 0,40 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015645 0,40 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015629 0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023387 0,03 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059297 0,03 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,066410 0,02 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025017 0,02 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021349 0,02(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

