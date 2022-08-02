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Beyaz ete Çin dopingi! 1 yılda tam yüzde 353 arttı

02.08.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'e beyaz et ihracatı haziran itibarıyla yıllık bazda yüzde 353 artarak 61 milyon dolara yükseldi. Bu kapsamda daha da artırılmak istenen ihracat için bürokratik çalışmalarla yeni pazarların açılması, serbest ticaret anlaşması yapılması gereken ülkelerin belirlenerek gümrük vergilerinin sıfırlanmasını sağlamak üzere bakanlıklarla görüşmeler gerçekleştiriliyor.

Beyaz ete Çin dopingi! 1 yılda tam yüzde 353 arttı

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü Çin'de kanatlı ürün ihracatını büyütüyor. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ihracatı ilk yarıda yüzde 34 artışla 2 milyar 52 milyon dolara yükseldi. İlk 6 ayda en çok ihraç edilen üç ürün tavuk eti, süt kreması ve levrek oldu. Tavuk eti ihracatı yüzde 54 artışla 248 milyon dolara, süt kreması yüzde 86 yükselişle 133 milyon dolara, levrek ise yüzde 17 artışla 131 milyon dolara ulaştı.

ÇİN'E BEYAZ ET İHRACATINDA ARTIŞ

Beyaz et ihracatında büyük potansiyel barındıran Çin'de yüksek artış yakalandı. Çin'e yapılan beyaz et ihracatı haziran itibarıyla son 12 ayda yüzde 353 artarak 61 milyon dolara çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSHİB Başkanı Müjdat Sezer, Çin'in dünyada tavuk eti sektöründe en fazla ithalat yapan ülkelerin başında geldiğini belirterek, bu ülkeye yönelik Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürüttükleri çalışmalardan sonuç alındığını ve pazarın Türkiye'ye açıldığını anımsattı.

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İHRACATTA IRAK LİSTE BAŞI

Firmaların Çin'e ihracat yapmak için başvurularını ilettiğini fakat Çinli heyetlerin yapacağı tesis ziyaretlerinin salgın koşulları ve seyahat kısıtlamaları sebebiyle ertelendiğini kaydeden Sezer, "Çin'e kanatlı ihracatı yetkisi bir firmaya verilmesine rağmen, bu ülkeye ihracatta ciddi bir artış yaşanıyor. Söz konusu ihracat izinlerinin tüm firmalar tarafından alınmasıyla önümüzdeki dönemde Çin'e olan beyaz et ihracatımız katbekat artmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Müjdat Sezer, ihracatta 380,5 milyon dolarla Irak'ın ilk sırada geldiğini, onu 101,9 milyon dolarla İtalya'nın, 100,6 milyon dolarla Rusya'nın, 89,5 milyon dolarla Hollanda'nın izlediğini bildirdi.

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BÜROKRATİK ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Birlik olarak ihracata kapalı pazarlara yöneldiklerini, bu sayede dünya standartlarındaki kalite ve teknolojiyle üretilen ürünleri tüm dünyaya ulaştırmayı hedeflediklerini anlatan Sezer, şu açıklamalarda bulundu:

"Bunun için öncelikle bürokratik çalışmalarla bu pazarların açılmasını, serbest ticaret anlaşması yapılması gereken ülkeleri belirleyerek gümrük vergilerinin sıfırlanmasını sağlamak üzere bakanlıklarımızla görüşme halindeyiz. Diğer taraftan, katma değeri daha yüksek ürünlerin ihracatına ağırlık verilmesi, AB gibi en önemli hedef pazarın ihracatımıza açılarak sektöre kazandırılması büyük önem arz ediyor. Türkiye, Avrupa'ya su ürünleri gönderebiliyor hatta Avrupa'da tüketilen her 4 balıktan biri Türk balığı diyebiliriz. Hedefimiz kanatlı ürünleri ihracatı için de benzer bir başarı gerçekleştirmek."

Sezer, Türkiye'nin su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe dünya standartlarında üretim yaptığını belirterek, gelişmiş lojistik imkanlarıyla dünyanın her yerine taze, dondurulmuş ve katma değeri yüksek ürünleri gönderebildiklerini bildirdi.


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