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Biletsiz yolcu taşıyanlara, ücret ve zaman tarifelerine uymayanlara para cezası yolda! TBMM'de kabul edildi

27.03.2025 07:45
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TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifi ile birlikte; biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya, yetki belgesi almadan acente ve taşıma işleri komisyonculuğu yapanlara 25 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Biletsiz yolcu taşıyanlara, ücret ve zaman tarifelerine uymayanlara para cezası yolda! TBMM'de kabul edildi

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

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TAŞIMA FAALİYETİNİN ENGELLENMESİNE 250 BİN LİRAYA KADAR CEZA

Kanunla, Karayolları Taşıma Kanunu'ndaki idari para cezaları yükseltiliyor.

Buna göre, yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi kapsamına uygun olmayan faaliyetlerde bulunan taşımacılara, acentelik ve taşıma komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapanlara 17 bin liradan 170 bin liraya kadar para cezası verilecek.

Yetki belgesi olduğu halde taşıtını yetki belgesine kaydettirmeden kullananlara, yetki belgesinin haricinde ilgili yerlerden izin almadan tehlikeli yük taşıyanlara, taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek.

Bir taşımacının, diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde ise 25 bin liradan 250 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.

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BİLETSİZ YOLCU TAŞIYANLAR VE SÖZLEŞMESİZ TAŞIMACILIK YAPANLAR İÇİN PARA CEZASI

Biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlar 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar para cezasına çarptırılacak.

Yolcu ve eşyaların güvenlik içinde taşınmasını ihlal eden taşımacılara, taşımacının aldığı güvenlik önlemlerini uygulamayan yolcu ve göndericilere 5 bin liradan 50 bin liraya kadar para cezası verilecek. Ayrıca çevrenin korunmasına aykırı davranan taşımacılara da aynı miktarda ceza uygulanacak.

Yolcuların sağlıklı, rahat ve güvenli yolculuk yapmasına yönelik tedbirleri almayan, yolcuları taahhüt ettiği yere götürmeyen taşımacılara, 17 bin liradan 170 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek.

Araç ve şoförlerle ilgili gerekli kuralları uygulamayan taşımacılara da 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar para cezası verilecek.

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CEZA PUANI YÜKSEK ŞOFÖRLERLE İLGİLİ ÖNLEMLERİ ALMAYANLARA CEZA

Ceza puanı yüksek olan şoförleriyle ilgili eğitim ve iç denetim yönünden gerekli önlemleri almayan taşımacılar hakkında, 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezasına hükmedilecek.

Yetki belgesi almadan acente ve taşıma işleri komisyonculuğu yapanlara 25 bin liradan 250 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.

Ücret ve zaman tarifesi düzenlemeyenlere, ücret ve zaman tarifelerine uymayanlara, kanuna aykırı ücret ve zaman tarifesi uygulayanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar para cezası verilecek.

Ayrıca ücret ve zaman tarifelerini görülebilecek şekilde iş yeri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara 3 bin 500 liradan 35 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Taşıma yetkisine aykırı olarak yabancı plakalı taşıtların Türkiye sınırları dahilinde iki nokta arasında taşıma yapmaları veya yabancı plakalı taşıtların, uluslararası ikili ve çok taraflı kara yolu taşıma anlaşmalarına veya protokollerine uymamaları, taşıma yetkisi, özel izin belgesi veya bakanlıktan alınmış izni olmadan taşıma yapmaları, almış oldukları yetki, belge veya izne uygun faaliyette bulunmamaları, eksik, yanlış, yanıltıcı veya usulsüz belge kullanarak taşıma yapmaları halinde, taşıt sahibine veya şoförüne 5 bin liradan 500 bin liraya kadar ceza verilecek.

TERMİNAL VE ARA DURAK DIŞINDA YOLCU İNDİRİP BİNDİRENLER HAKKINDAKİ CEZALAR

Kanunlara ve taşımacı ile yolcu arasındaki sözleşmelere aykırı olarak yolcuları veya eşyaları sınır kapılarına taşıyanlara, buralardan aktarma yapanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılar, 5 bin liradan 50 bin liraya kadar para cezasına çarptırılacak.

Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere, 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar ceza verilecek.

Ayrıca mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan şoförler hakkında 3 bin 500 liradan 35 bin liraya kadar, işletmecisi hakkında ise 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar idari cezasına hükmedilecek.

Belirlenen yetkililere denetim için gereken bilgi veya belgeleri ibraz etmeyenlere, 3 bin liradan 30 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek.

Mesleki yeterlilik belgesi bulunmadan faaliyet gösterdiği gerekçesiyle idari para cezasına çarptırılan işletmeciler hakkında 3 ay geçmeden, aynı kabahatten dolayı ikinci kez ceza verilemeyecek.

Taşıma yasağına aykırı davrananlara, ücret ve zaman tarifesi düzenlemeyenlere, ilk cezanın kesildiği aynı takvim yılı içinde kabahatin üçüncü ve daha fazla tekrarı halinde bir kat daha fazla ceza verilecek.

Kanuna aykırılık teşkil eden kabahatlerin kapsamı, niteliği ile cezanın caydırıcılığı göz önünde bulundurularak, uygulanacak idari para cezalarına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle belirlenecek.

Karayolları Taşıma Kanunu'nda değişiklik öngören hüküm, kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girecek. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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bilet yolcu
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