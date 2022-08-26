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BİM, A101, ŞOK'a okul malzemeleri, kırtasiye ürünleri geldi mi? 26 Ağustos 2022 BİM, ŞOK, A101 kırtasiye ürünleri geldi mi?

26.08.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM, A101 ve ŞOK zincir marketlere okul malzemeleri ile kırtasiye ürünlerinin gelip gelmediği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere Öğrencilerin yeni eğitim öğretim döneminde çanta, kalem, silgi, defter, boyama kalemleri gibi birçok kırtasiye ürününe ihtiyacı oluyor. Bu sebeple zincir marketlerin aktüel ürünler kataloğu internette araştırılıyor. Peki BİM, A101, ŞOK'a okul malzemeleri kırtasiye ürünleri geldi mi? 26 Ağustos 2022 BİM, ŞOK, A101 kırtasiye ürünleri geldi mi?

BİM, A101, ŞOK'a okul malzemeleri, kırtasiye ürünleri geldi mi? 26 Ağustos 2022 BİM, ŞOK, A101 kırtasiye ürünleri geldi mi?

BİM, ŞOK ve A101'in aktüel ürünler kataloğunda indirimli okul malzemelerini incelemek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Zincir marketlerin aktüel kataloglarında yer alan indirimli ürünler merak konusu oldu. Peki BİM, A101, ŞOK'a okul malzemeleri kırtasiye ürünleri geldi mi? 26 Ağustos 2022 BİM, ŞOK, A101 kırtasiye ürünleri geldi mi?

BİM, A10, ŞOK'A OKUL MALZEMELERİ, KIRTASİYE ÜRÜNLERİ GELDİ Mİ?

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A101'DE KIRTASİYE ÜRÜNLERİ NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

A101 henüz kırtasiye ürünlerini henüz satışa sunmadı. A101 aktüel ürünler kataloğunda okul malzemeleri yer almıyor.
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BİM'E OKUL MALZEMELERİ NE ZAMAN GELECEK?

ŞOK zincir marketinin yanı sıra BİM'in güncel aktüel ürünler kataloğu da merak konusu oldu. Ancak BİM henüz kırtasiye ürünlerini satışa sunmadı.

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