BİM AKTÜEL KATALOĞU 22 EYLÜL 2023 CUMA! BİM aktüelde neler indirimde? Android TV 10.999 TL, dik süpürge 999 TL!

BİM 22 Eylül Cuma aktüel kataloğu vatandaşların gündeminde yer aldı. BİM marketlerine haftalık olarak farklı kategorilerde aktüel ürünler gelmeye devam ediyor. Ev eşyasından elektroniğe, mobilyadan, oyuncaklara çok sayıda ürün BİM aktüel ürünler kataloğunda yerini alıyor. Peki, 22 Eylül 2023 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 22 EYLÜL AFİŞİ

22 Eylül 2023 Cuma günü geçerli olan BİM Aktüel katolğunun ilk sayfasında android televizyon, dik süpürge, sakal düzeltici, adaptör ve şarj kablosu, vakumlu hurç çeşitleri, tabureli merdiven, perde çeşitleri, masa örtüsü, paspas ve minder bulunuyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında fastfryer, derin dondurucu, mikro dalga fırın, cam set üstü ocak, ayakkablık ve mutfak ürünleri yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun üçüncü sayfasında elektrikli bisiklet yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun dördüncü sayfasında düdüklü tencere seti, blender, mutfak tartısı, kahvaltı seti gibi mutfak ürünleri yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun dördüncü sayfasında ise oyuncak çeşitleri bulunuyor.





