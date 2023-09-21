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BİM AKTÜEL KATALOĞU 22 EYLÜL 2023 CUMA! BİM aktüelde neler indirimde? Android TV 10.999 TL, dik süpürge 999 TL!

21.09.2023 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM aktüel ürünler kataloğu merak ediliyor. Haftanın indirime giren ürünlerini incelemek isteyen vatandaşlar BİM aktüel kataloğunu düzenli olarak takip ediyor. BİM aktüelde bu cuma teknolojik ürünler, mutfak ürünleri, elektrikli bisiklet ve oyuncak çeşitleri gibi ürünler geliyor. Peki, 22 Eylül Cuma BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? İşte 22 Eylül 2023 Cuma gününün BİM aktüel ürünler afişi ile ilgili detaylar...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 22 EYLÜL 2023 CUMA! BİM aktüelde neler indirimde? Android TV 10.999 TL, dik süpürge 999 TL!

BİM 22 Eylül Cuma aktüel kataloğu vatandaşların gündeminde yer aldı. BİM marketlerine haftalık olarak farklı kategorilerde aktüel ürünler gelmeye devam ediyor. Ev eşyasından elektroniğe, mobilyadan, oyuncaklara çok sayıda ürün BİM aktüel ürünler kataloğunda yerini alıyor. Peki, 22 Eylül 2023 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 22 EYLÜL AFİŞİ

22 Eylül 2023 Cuma günü geçerli olan BİM Aktüel katolğunun ilk sayfasında android televizyon, dik süpürge, sakal düzeltici, adaptör ve şarj kablosu, vakumlu hurç çeşitleri, tabureli merdiven, perde çeşitleri, masa örtüsü, paspas ve minder bulunuyor.

bim aktüel 22 eylül cuma - 1

BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında fastfryer, derin dondurucu, mikro dalga fırın, cam set üstü ocak, ayakkablık ve mutfak ürünleri yer alıyor.

bim aktüel 22 eylül cuma - 2

BİM aktüel ürünler kataloğunun üçüncü sayfasında elektrikli bisiklet yer alıyor.

bim aktüel 22 eylül cuma - 3

BİM aktüel ürünler kataloğunun dördüncü sayfasında düdüklü tencere seti, blender, mutfak tartısı, kahvaltı seti gibi mutfak ürünleri yer alıyor.

bim aktüel 22 eylül cuma - 4

BİM aktüel ürünler kataloğunun dördüncü sayfasında ise oyuncak çeşitleri bulunuyor.

bim aktüel 22 eylül cuma - 5

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