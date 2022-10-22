BİM aktüel ürünler listesi 2022! 25-28 Ekim 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu ile indirimli ürünler raflarda

BİM 22-28 Ekim aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İndirimden faydalanmak isteyen birçok kişi arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, BİM'de yeni haftada neler var? BİM 22-28 Ekim aktüel ürünler kataloğu ve detaylar haberimizde...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM HAKKINDA

BİM (Birleşik Mağazalar AŞ) 1995 yılında 21 mağaza ile faaliyetlerine başladı. Bim'im ana ilkesi temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Portföyünde yaklaşık 850 ürün bulunduruyor.

BİM bünyesinde 2021 yıl sonu itibarıyla 3.723’ü ofis, 6.437’si depo ve 60.037’si mağazalarda olmak üzere konsolide bazda toplam 70.197 kişi istihdam edildi.

